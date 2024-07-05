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為千行百業賦能 中國人工智能大模型「走進百姓家」

中國新聞組／北京5日電
在2024全球數字（數位）經濟大會數位經濟沉浸式體驗區及新技術、新產品發布區內，自動駕駛仿真測試實訓系統吸引參觀者體驗。 （中新社）
在2024全球數字（數位）經濟大會數位經濟沉浸式體驗區及新技術、新產品發布區內，自動駕駛仿真測試實訓系統吸引參觀者體驗。 （中新社）

「早上好！」拉開車門，車內響起輕柔問候。「我感到有一點熱。」坐進主駕，空調自動送出涼風。愈來愈多中國的智能汽車能夠像人類一樣思考對話，隨時滿足各種需求，背後的算力支持正是來自人工智能AI）技術。

新華社報導，7月2日，2024全球數字（數位）經濟大會在北京開幕，一系列人工智能大模型產品亮相。

AI大模型作詞、作曲生成的「數字北京歡迎您」，讓人人都能成為MV主角；以優質內容為核心，多種數據源輔助的知乎「直達」，提供提問、搜索和歸納的資訊服務；搭載自主訓練大模型的數字人，以「智能助理」身分在無人商超、醫院等場景進行引導服務……。

近年來，中國掀起人工智能大模型浪潮，面向日常生活的應用紛紛湧現。從吟詩作畫、影視創作到答疑解惑、生產製造，人工智能大模型為千行百業賦能，在不知不覺中「走進尋常百姓家」。

根據個人的電子病歷、檢查報告、體檢報告等個性化資料給出初步診斷和就醫建議；1分鐘內完成試卷的掃描和批改，模擬老師的語氣和筆跡進行批注……愈來愈多的應用加速落地，為生活增添更多可能。

「我現在搜索一個問題，經常先用大模型產品尋找答案，國內產品的使用體驗愈來愈好。」北京一家科技企業員工劉強說。

不僅如此，大模型還在賦能中國基層治理，為政務服務配上數據大腦。6月底，北京經濟技術開發區正式上線「亦智政務大模型服務平台」，目前已在智能政務、智能決策、實驗室智能監管等8個細分場景率先落地。

「平台將支撐各部門應用大模型技術實現數位化轉型，並率先在部門協同、科學決策等領域試點。」北京經濟技術開發區管委會副主任王磊說。

論壇上，北京市政府副秘書長許心超介紹，截至目前全中國已通過網信辦備案的大模型產品達166個，其中來自北京的有71個。據不完全統計，涉及北京相關企業2200餘家，地區生產總值人民幣2600億元。

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