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28歲高顏值湖北女 欠600萬成老賴 法院懸賞60萬找線索

中國新聞組／北京5日電
湖北28歲女子陳姣欠600萬遭法院公告。（取材自微博）
湖北28歲女子陳姣欠600萬遭法院公告。（取材自微博）

湖北荊門市中級人民法院近日發布了一則引人關注的懸賞公告。公告指出，一位名為陳姣的28歲女性，因未能償還高達601萬8407.60元（人民幣，下同，約82.79萬美元）的債務，被列為被執行人。新聞晨報報導，值得一提的是，這名女子顏值超高，身材也好。

來源：YouTUbe

據報導，為了維護勝訴方的合法權益，打擊逃避執行的行為，法院決定採取懸賞措施，鼓勵公眾提供陳姣的財產線索。在案件執行完畢之前，凡向法院提供被執行人陳姣可供執行的財產線索，經查證屬實並實際執行到位的，按照舉報財產執行到位金額的10%作為懸賞金額。並且對舉報人的身分及其提供線索的有關情況予以嚴格保密。

公告引發網民熱議，「厲害厲害，至少人家已經享受了800W…多少人一輩子都見不到100W…」、「都沒人問為什麽她能借出來600萬嗎？」

因老賴的高顏值引發關注的情況並不是第一次。羊城晚報報導，就在2023年，呼和浩特市回民區人民法院曾發布懸賞公告，尋找被執行人曹曉娜，其涉案金額為10028元。懸賞公告中，年僅19歲的被執行人曹曉娜照片容貌清秀，引發網民關注。目前該案已執行完畢，現已結案。

報導稱，有些網民會因為被執行人的高顏值，連討論都「跑偏」了：有人好奇老賴的身分 ，有人要替她還債，更有甚者起鬨要對起訴她的人進行「網暴」……圍觀無可厚非，但如此「以貌取人」，僅僅因為顏值就淡化、美化其失信行為，未免有些荒誕。

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