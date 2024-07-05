上海體感溫度44.1度 熱到第一名 稱霸全中國氣象站

上海近日的氣溫飆升，徐家匯最高氣溫更達到38.4℃，熱到全中國第一名。(微博截圖)

江浙滬一帶4日高溫 酷熱，上海徐家匯氣象站4日午記錄到38.4℃，成為全中國2421個國家級氣象站觀測點的最高溫，當地的體感溫度更達44.1℃。

據中央氣象台數據，4日中午12-13時，全國國家級氣象站觀測點中，最高氣溫的頭五位，全在浙江及上海，第一位是上海的徐家滙，記錄到38.2℃，徐家匯體感溫度44.1℃。其後依次為浙江嘉善38.2℃；浙江奉化38℃；浙江鎮海37.7℃；浙江北侖37.7℃。

另據上海氣象部門消息，4日正午12時，上海部分氣象觀測點的測得資料已經突破39℃，最高已達39.5℃。

上海徐家滙站熱爆，登上全中國第一位，一度更成為微博熱搜和百度 熱搜。

據上海證券報，上海4日發出今夏首個高溫橘色預警。上海中心氣象台2024年7月4日9時30分發布高溫橙色預警訊號：受副熱帶高壓影響，預計上海大部地區4日的最高氣溫將超過37℃，請注意防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。

上海中心氣象台給出防禦指南：一、外出時做好防暑防曬；盡量避免在高溫時段進行戶外活動。二、盡量縮短戶外露天作業時間。三、雇主落實防暑降溫保障措施。四、政府及相關部門依照預案，做好高溫應變工作。

另據美國之音報導，中國的氣象部門4日警告說，7月份在中國的東部、中部和南部地區預測的超長熱浪 可能損害稻米和棉花生產。中國遭遇的極端天氣將持續威脅糧食生產。

中國氣象局說，預計中國大部分地區未來幾個月氣溫相對偏高，暗示中國將遇到連續兩個夏天的高溫熱浪天氣，需要防範高溫熱害導致棉花、早稻、晚稻等作物的減產風險。