洪水灌湖南 3男托舉孕婦3小時 「再晚1分鐘就堅持不住了」

三男一女在洪水中托舉孕婦三個小時。（取材自澎湃新聞）

湖南岳陽平江縣近日遭有氣象紀錄以來強度最大汛情，多地受災嚴重。一名孕婦被洪水 沖到一處巷內載浮載沉，由於水深達頭部，失溫嚴重，三男一女拚命拉著一條床單在洪水中托舉這名孕婦三小時，孕婦和三人都撐到極限想放棄時終獲救。另長江水位上漲，武漢 有蛇跑到道路監控桿上避難，專家稱這是蛇遇險的應激反應。

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澎湃新聞報導，岳陽市藍天救援隊創始人、隊員劉軍近日講述一個讓他感受到「人生第一次」的故事。

劉軍說，7月1日下午3時左右，趕到平江救援現場，剛進入街道，他和另一名隊友就聽見有居民在大聲呼喊，劉軍和隊友順著居民手指的方向迅速驅舟靠近，才發現一棟樓樓下的窗戶上掛著一個床單，有三個男性和一名年輕女性拚命扯著床單，「他們當時是在一個拐角處被水沖過來的，其中有一對是夫妻，女的懷孕三、四個月了，那個床單碰巧掛在窗子上面，那三個男的一直把孕婦保護得比較好，都擋在她前面托著她，另一個手就死死扯住床單。」

衝鋒舟開到十分靠近幾人的位置時，劉軍注意到，「她臉和嘴唇都已經變色了，我們靠過去他們幾個人也沒作出任何舉動，我就知道他們肯定失溫了，孕婦沒發出任何聲音一直在流眼淚，已經意識不太清醒了。」

劉軍當機立斷，將胳膊伸到孕婦腋下抱住她，往衝鋒舟邊游去，小心護住孕婦，舟上的隊友立馬伸手去把孕婦拉上了衝鋒舟。把幾位男士順利救上沖鋒舟後，孕婦的丈夫嘴裡不住地說著「感謝救命之恩」，「他跟我說，他妻子的情緒已到崩潰邊緣，幾次說要放棄了、不想扯床單了，是三個男士將她一直托舉著，那三個男士也說，要是晚來一分鐘都堅持不住了。」

另外，有網友發視頻稱，2日在武漢市武昌區江灘，監控桿上有一條大蛇盤踞在上面。江灘工作人員和警察正在現場維護秩序，隨後，工作人員舉著桿子將蛇挑下；這條蛇在長江中游走。

經視直播報導，漢口江灘管理辦公室工作人員表示，每年7、8月份，長江水位上漲，導致上游的一些水生物被沖了過來，包括蛇。