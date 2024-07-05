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「泡菜」譯為「辣白菜」Netflix惹怒南韓人 中網友加入戰局

中國新聞組／北京5日電
南韓泡菜。（路透）
南韓泡菜。（路透）

據報導，Netflix綜藝「SuperRich異鄉人」中文字幕，將「泡菜」翻譯為意味著醃製中國辛辣蔬菜的「辣白菜」，引發大批南韓網民抗議，要求Netflix道歉，南韓的大學教授也發送了抗議郵件。相關話題昨衝上微博熱搜第一，閱讀量近億，中國網民紛紛酸南韓「中國給他們出口白菜漲漲價就老實了」，並稱要號召網民去Netflix留言支持「中國辣白菜」。

據瀟湘晨報報導，7月2日，在Netflix綜藝「SuperRich異鄉人」中文字幕中，「泡菜」被翻譯為意味著醃製中國辛辣蔬菜的「辣白菜」，引起韓網爭議。不少南韓網民要求Netflix網飛盡快修正，否則南韓網友不會輕易罷休。

誠信女子大學教授2日也表示：「通過很多網民舉報才知道這件事，因為是具有世界影響力的Netflix，所以立即發送了抗議郵件。」

據悉，南韓網民一致認為「泡菜」起源地是南韓，因「泡菜」一事曾多次引發中韓網民之間的爭吵，近年曾在中國網紅李子柒發布一條「泡菜」製作視頻後，被推向了巔峰。

對此，中國外交部發言人華春瑩當時表示：我們支持從美食角度對泡菜相關學術問題進行有益友好的交流，但不應帶入偏見，以免引發對立，影響感情。

相關話題昨天衝上微博熱搜，中國網民們紛紛開酸：「給他們白菜漲漲價就老實了」，「因為他們的文化只有泡菜了」，「芝麻綠豆的事在這較真」，「自己吃的泡菜都是中國進口的，鬧鬧鬧。不給他們供白菜了，看他咋個鬧」，「朝鮮族的泡菜就叫中國辣白菜，朝鮮族特色食物，跟南韓有什麽關係？」，「那我們可要去留言支持下求Netflix了，別讓棒子得逞」。

2022年，南韓女星秋瓷炫在一段吃播視頻中，將辣白菜的中文字幕標註成「泡菜」，引...
2022年，南韓女星秋瓷炫在一段吃播視頻中，將辣白菜的中文字幕標註成「泡菜」，引發南韓人不滿。（取材自深圳新聞網）

2022年，南韓女星秋瓷炫在發布的一段吃播視頻中，將辣白菜的中文字幕標註成「泡菜」。大批南韓網友看到後發文指責她作為一個南韓人，不應該如此傷害國民情緒。隨後，秋瓷炫刪除了該視頻並發表道歉聲明，稱自己不知道該如何翻譯，還特意研究了一番，沒想到還是犯了錯誤，今後一定會多加注意。

南韓 Netflix 微博

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