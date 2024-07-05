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調查：不到四成中國年輕男性會為結婚買房 「養老更重要」

中國新聞組／北京5日電
圖為民眾在北京一售樓處了解樓盤信息。（中新社）
圖為民眾在北京一售樓處了解樓盤信息。（中新社）

「有房才有家」的觀念讓中國人對購房有著特殊的執念。但一項調查顯示，超三成的中國年輕人認為買房不是必選項，一線城市、未婚、男性的買房意願最弱。而在購房原因上，更多是為自己養老做打算。且僅有不到四成的男性會為結婚買房。

據「DT 商業觀察」發起的關於購房的調研，累計回收有效樣本1916個。參與調研的人群中，95後、90後占比超七成，一線及新一線城市人群超七成，男女比例接近1：1。研究結論，此次調研可以看作是對大城市年輕人購房態度的一個摸底。

據調研結果，對年輕人來說，買房更多是出於對個人生活的考慮，而非為他人做打算。50%的人買房是為了在一個城市安定下來，尋求生活的穩定與歸屬感；30.5%的人是為自己養老做打算，接下來才是為了結婚、生子、孩子上學等。更多的女性將買房視作「給自己留後路」，為自己養老而買房的女性比例比男性高出18.9個百分點。

相比之下，女性更多為養老而買房，男性更多為結婚而買房，但為結婚而買房的男性也只有不到四成，遠低於為自身穩定與養老所做的打算。這一變化，無疑是對傳統家庭角色分配與購房觀念的一次深刻反思與重構。

調研結果還包括：超三成人認為買房不是人生必選項，但年齡愈大愈想買房，女性比男性更想買房；年輕人對於買房的承受力，具體可表現為用年薪的六到十倍買房、貸款三至七成買房；年輕人買房平均要動用2.6個錢包，人們更多靠父母而非伴侶；不打算買房的人群中，接近一半是因為租房更靈活方便，租房成為買房的「平替」；年輕人更看重房子的「剛需」價值，超三成人接受房子有可能貶值 。

報導指出，在任何時代，買房都是一件人生大事。房子固然重要，但本質上應是生活的容器，而非生活的全部。遺憾的是，在很多情況下，這一關係被本末倒置，許多人只是在為房奔波，生活卻淪為了房子的附庸。值得慶幸的是，愈來愈多的年輕人意識到了這一點，開始重新審視生活的本質與購房的意義，無論買房還是不買房，核心是讓自己過上理想中的生活。

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