北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

韋東奕上樓梯的S路線。（視頻截圖）

北大數學天才「韋神」韋東奕上月被網友目睹回到老家山東濟南。據網傳視頻，韋東奕穿著一身簡單樸素的T恤，以他獨特的方式快速行走在濟南街頭，並在地鐵 以獨特的「S」型路線上樓梯，引發網友熱議，稱他不愧是數學天才，連走路都是數學現象。視頻中，他和路人打招呼，讓偶遇網友直呼「開心到起飛」。

據山東商報報導，6月21日，有網友拍到，韋東奕走在濟南街頭。有網友形容，這位風一般的男子，對周邊人和物絲毫沒有興趣，只是走自己的路。「韋神」回濟南視頻引來網友一片讚嘆，稱他走路也像研究數學一樣專注；這次回濟南，可能是端午節 放假，回來陪家人過節。韋神是濟南學霸的代表，也是濟南的驕傲，許多網友紛紛留言：歡迎「韋神」回老家。

韋東奕被拍到回老家濟南。（取材自山東商報）

韋東奕是因2021年一段「手拿3個饅頭的北大數學老師」的採訪視頻火了。視頻中的他，胳膊還夾著一瓶礦泉水，衣著簡樸、目光純粹，他介紹自己是「北大數學老師」。視頻一出，立刻引發網友討論，有網友表示其樸素的外貌看上去不像北大老師，更有網友覺得這位老師口齒都不是很清楚。不過，很快他便被認出是被稱為陳景潤接班人、幾十年難得一遇的數學天才「韋神」韋東奕。

韋東奕1991年出生，父母都是山東建築大學的教授，父親是數學教授，他從小就對數學展現過人天賦。初二提前加入山師附中奧數訓練隊，一年後免試升入山師附中。高一入選數學奧林匹克國家集訓隊，後被保送北京大學，在2013年丘成桐數學競賽中，獲得華羅庚數學獎；2013年獲陳省身金獎、林家翹金獎、許寶騄金獎等。

IMO，國際數學奧林匹克大賽，一直被認為是五大學科競賽中，含金量最高的比賽，而韋東奕在第49屆IMO上的成績是：6道大題全對，滿分。當年一起參與競爭的，是全世界500多名頂級選手，只有三個人拿到滿分，韋東奕便是其一，可說一出道便是站上了世界之巔。

2014年，韋東奕以優異成績從北大畢業，2018年獲得北大博士學位。2017到2019年在北京國際數學研究中心做博士後，2019年12月後留校擔任助理教授。2018年，在復旦大學舉辦的第一屆微分方程博士生論壇上，成為全場唯一一位博士論文獎獲得者。2018年，阿里巴巴舉辦的全球數學競賽，他也獲得了金獎。

網傳哈佛曾給出了一系列令人心動的優待，甚至願意為了韋東奕打破校規——直接免掉英語考試「搶人」，他卻毅然留在了北大，並在這裡讀完了碩士，只用三年半就拿到博士學位，成為了北大數學系的助理教授。

對於網上有人吐槽看上去以為是「傻子」，「韋神」高中數學老師山師附中張永華坦言，韋東奕生活自理能力確實有一點欠缺，他太單純了，內心和思想十分純粹，腦子裡全是跟數學有關。「不了解他的人，肯定不能理解他，但了解他內心世界的人，都會覺得他是個天才。要是讓他靜下心來搞研究，我敢肯定不出五六年的時間，他一定可以震驚世界。我太了解他了。」