「city不city」洗腦 赴中外籍遊客暴增266%

外國網紅保保熊（右）和妹妹在中國旅遊，每到一處景點便會拍視頻說「妹妹，city不city啊？」分享旅遊心得，魔性洗腦語調風靡全網。（金羊網）

「city不city啊？」一詞近期在中國社群媒體 爆紅，這句話源自在上海擔任導遊的外國網紅保保熊和妹妹在中國旅遊，每到一處景點便會拍視頻說「妹妹，city不city啊？」、「city啊」分享旅遊心得，魔性洗腦語調風靡全網和國外遊客，今年前5個月入境外國人已逾1200萬人次。保保熊昨又丟出了新哏「「country不country」，希望更多國外遊客造訪中國。

外交部發言人毛寧昨天被媒體問到在中國的外國博主發明「city不city」等網路熱詞走紅社交媒體，引起中外網民廣泛轉發分享時表示，今年前5個月入境外國人已超過1200萬人次，其中免簽入境超過700萬人次。端午節 假期期間，外國人出入境人次同比增長了57%。

綜合中國媒體報導指出，中國社群媒體平台近期出現許多造訪中國的外國人，原因是中國去年11月起對部分國家實施144小時過境免簽政策，該政策適用範圍已擴大到54個國家。讓一些原本計畫前往日韓或東南亞的西方旅客，將中國加入旅遊行程中。

據國家移民管理局和文旅部數據，2024年第1季免簽入境外國人員共198.8萬人次，年增266.1%，「五一」假期入境遊客成長至177.5萬人次，已接近出境遊人數。

另據人民日報，今年以來，中國推廣「外包內用」、「外卡內綁」業務，讓外籍來華人員享受便捷安全的移動支付服務。數據顯示，今年1至6月，網聯平台「外包內用」業務交易筆數2875.18萬筆，交易金額53.19億元，同比分別增長5.29倍、7.67倍。

保保熊6月30日拍攝視頻回應，「很city」第一個意思是指一個地方很城市化，第二是什麼東西讓人感到非常刺激、活潑、開心的感覺，像是喝咖啡 的時候很city，因為喝咖啡會讓人很有精神，而「不city」不是不好的意思，而是不會經常在城市中發現的一件事情。

據金羊網報導，保保熊昨天再次發博稱想去7月5日至7日在貴州榕江縣舉行的貴州村奧會，在線喊話網友「老鐵們country不country」，意謂鄉村的、自然的、接地氣的，與「city不city」形成了對應。