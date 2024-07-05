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改編流浪孤兒真實事件 野孩子疑「負能量」 被撤檔

中國新聞組／北京5日電
改編自真實事件的電影「野孩子」描寫流浪兒童以竊盜維生的故事，在上映前突然宣布停演，引發熱議。（取材自微博）
改編自真實事件的電影「野孩子」描寫流浪兒童以竊盜維生的故事，在上映前突然宣布停演，引發熱議。（取材自微博）

描寫中國流浪兒童艱難處境的電影「野孩子」，上映前頗受觀眾期待，預售票房達人民幣550萬元，但製片方日前突然宣布取消上映，理由則是「後期進度原因」，引起廣泛質疑，消息更衝上熱搜。有中國民眾認為，「野」片觸及中國底層社會問題，被視為「負能量」，應是被下片的主因。

根據公開資訊，「野孩子」是取材自中國2019年發生的真實事件，描寫一名兒時被母親拋棄，父親一直在外打工的青少年，自14歲起四處流浪以竊盜維生。待他成年後，遇到年僅8歲、同樣在流浪的孤兒，此後情同兄弟，一同持續著流浪及竊盜的生活，直到「哥哥」被捕。

報導指出，「野孩子」製片方日前突然發表聲明，指由於「後期進度原因」，「野」片將取消7月10日的公映安排。這項聲明發表後，「野孩子」未上映就被下片成為網路熱門話題，甚至一度成為新浪微博熱搜之冠，引起議論。一篇被熱傳的網路文章直指，其實大家心裡都清楚「野」片為什麼突然撤檔，「這就是有心人的有心之舉」。

這篇網路文章指出，當今中國營造的是一種「溫暖和諧的社會現象」，突然出現這麼一個現實主義題材的影片要上映，熱度還只升不降，說白了，就是「有人拿著權勢做法，有人不希望這個社會現象被關注」。

據自由亞洲電台報導，旅居澳洲的作家袁紅冰分析，中國主管意識形態的最高領導人認為「野」片帶有「負能量」，未突出「主旋律」：「我們得到的信息是蔡奇現在主管宣傳的政治局常委，是他提出該電影不符合主旋律，不符合現在要鼓勵青年人和少年人應該蓬勃向上的主旋律，還會誤導人們對現在中國的現實產生消極心理，所以停止播映。」

網友則感嘆，好好的一部電影為何「無緣無故的突然停演？」；有人則直指，「被上面看成『負能量』電影了吧？被撤檔（取消上映）不意外，但實在太可惜了」。還有人留言，「野」片拍得很婉轉，多年前在廣州、深圳見過街頭流浪的人，影視作品稍微撕開社會底層生存狀態，上面就不舒服了。

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