台南健身教練北京打天下 個人化教學…月薪逾13萬台幣

台灣健身教練李宗賢（左）說，兩岸民眾健身的文化不同，北京學員樂於嘗試新鮮的訓練方法，並且非常重視實際效果。（記者賴錦宏／攝影）

在台灣工作9年，曾在台灣最大連鎖健身房擔任專任教練，也曾任自由教練，疫情後遠赴北京工作，僅首3個月，平均月薪就超過13萬台幣，台灣教練李宗賢說，這幾個月與北京學員的「碰撞」，在不同文化、不同學習狀況，發生許多有趣故事。他強調，有理論內容、有實踐經驗、不斷推出新課程，才能在北京站穩腳跟、打下好口碑。

飛越2千公里，從台南到北京，李宗賢說，非常享受與北京學員們的互動。在教學中，將台灣的專業訓練體系與北京學員的積極態度結合，創造出一套適應當地需求的健身方案。

例如在肌力訓練中，會根據北京學員的體能特徵進行調整，同時融入台灣的精細指導，確保每個動作的準確性和安全性。這種跨文化的融合不僅提升教學效果，也豐富了學員們的健身體驗。

北京的健身環境和台灣有何不同？要求是否更高？李宗賢表示，兩地確實存在一些顯著的差異。

首先，北京的健身市場規模大，學員的背景和需求也更多元。這意味著教練需要更靈活地調整教學方法，適應不同學員的需求。同時，北京學員對健身的重視程度也非常高，他們不僅關注訓練效果，也注重科學性和系統性，這對教練的專業要求自然也更高。

在台灣，學員通常注重細節和規範，傾向於系統化、漸進的訓練方法。而在北京，學員們更樂於嘗試新鮮的訓練方式，對效果的期望也更直接、更有效率。因此在教學中會結合台灣的精細指導和北京學員的實際需求。

北京奧美氧艙健身房總經理林裕能表示，台灣教練到北京發展，能持續成長和進步至關重要，才能在具國際視野的北京健身市場立足。

他表示，李宗賢目前月薪超過13萬台幣，而該公司教練最高是32萬元。未來須拓展更多的業務範圍，如小團體教練服務、小組訓練課程、企業健身項目、提供個人化的健身服務等。