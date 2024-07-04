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北京10歲男孩自學電氣工程賺萬餘 網：同齡還在玩手機

中國新聞組／北京5日電
北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)
北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)

北京一名年僅10歲的男孩，耳濡目染父親電氣工程師的專業，自學電氣工程並通過兼職賺取1萬多元（人民幣，下同）的收入，相關視頻引發網絡關注，還衝上了熱搜。對此，有網友表示，比起那些同年齡忙玩手機的小孩，男孩已是贏家。

瀟湘晨報報導，男孩的父親段先生是一名電氣工程師。他透露，孩子從小對電氣自動化表現出濃厚興趣，並跟隨父親學習了一些基礎知識，積極參與電氣工程的設計與製作。隨著時間的推移，孩子獲得了一些實踐經驗，能獨立完成簡單的電氣工程項目。

段先生說，這次的項目比較簡單，從設計電路、製作、編程和調試都是他自己完成。他在過程中教了孩子一些檢查設備的方法，透過這個預目，兒子掙了1萬多元。

北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)
北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)

北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)
北京10歲男孩對電氣工程有濃厚興趣。(視頻截圖)

段先生補充道，孩子獨立完成的項目不僅在技術上達到了要求，而且也獲得了客戶的高度評價。

對於男孩的成就，網友紛紛表示讚賞，有人稱「興趣可能決定未來」、「10年後有著10年的工齡經驗了」、「這就是公司要的一畢業就有10年工作經驗的人吧」。

但有網友表示懷疑，認為10歲的孩子應該是沒有獨立完成電氣工程項目的能力，不排除是幫著父親幹些雜活。

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