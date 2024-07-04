選讀北大的湖南留守女孩畢業了 當年收考古圈50斤禮物

鐘芳蓉作為本科畢業生代表在北京大學考古文博學院2024年畢業典禮上發言。(取材自南方都市報)

四年前，「留守女孩」鍾芳蓉高考 成績為676分，獲湖南省文科第四名，最終決定就讀北京大學考古文博學院，並說讀考古學是自己的選擇，當年她還收到考古圈近50斤的禮物，被網友評論是「被全國考古寵起來的小女孩」。如今，鍾芳蓉也畢業了。

南方都市報報導，北京大學考古文博學院日前發表了大學畢業生代表鍾芳蓉在畢業典禮上的演講內容。她談到，「四年裡，我們學習考古學六大段課程成長專業知識，跟隨老師們前往多地實地調查考古遺址…」她表示，成長與蛻變的過程離不開默默付出的每一個人，並對任課老師、畢業論文指導教授、家長、同學表達了感謝。

2020年，鍾芳蓉毅然決然決定就讀北京大學考古文博學院，透露是她自己的選擇。當年8月20日，鐘芳蓉收到了來自9家考古研究機構寄來專業大禮包，9個包裹重量近50斤，大大小小的包裹堆滿了桌子。

鐘芳蓉曾收到考古圈送來的各種禮物。(取材自南方都市報)

對此，有網友評論「被全國考古寵起來的小女孩，一種考古圈晚來得女的感覺」、「簡直是郭襄過生日啊」。

鍾芳蓉父親表示，收到禮物後女兒並沒有表現出特別激動，「她一直是這樣，什麼事都是這樣的。」