小學生地鐵坐地看書打動北大博導？「只誇他沒收徒」

「好學小孩哥在北京地鐵上被北大博導收徒」衝上熱搜，但當事人北大教授駁斥，只是在地鐵裡鼓勵讀書的小孩，並未收徒。（視頻截圖）

「小孩哥」在地鐵 上讀書意外被北大博導收徒？一則視頻引起網民的好奇心。媒體找到當事人北大教授詢問，他說明僅在地鐵上誇獎孩子，未提到收徒一事。雖然後續視頻被自媒體瘋傳成收徒，但他仍然很肯定孩子的行為，畢竟「現代人最大的毛病是不看書」。

紅星新聞報導，「好學小孩哥在北京地鐵上被北大博導收徒」日前衝上微博 熱搜，視頻中誇獎孩子的是北京大學外語學院世界文學研究所教授、博士生導師趙白生。

趙白生回憶，6月底的一天，他在嘈雜的地鐵車廂裡看到一名坐在地上翻看「墨菲定律」的小學生，因為引起他的注意，於是他和小孩及家長聊了一下天。

「我覺得這是一個非常罕見的現象，就誇了小孩一下。」趙白生認為，現在處於一個多媒體時代，很多人都不看書了，尤其是小孩子，「這個小孩有這樣的品質，我覺得這個小孩很勵志，所以就鼓勵他一下。一般對小朋友看書我都鼓勵，現代人最大的毛病是不看書。」

至今，趙白生和孩子家長都沒有留下聯繫方式。趙白生稱，雙方在交談中，未提到「收徒」。孩子家長發布視頻時表示，孩子受到了教授誇獎讚許很興奮，沒有提到收徒一事，但在個別自媒體轉載視頻時，卻出現了「地鐵收徒」一說。

對於網上誤傳消息，有網友批「現在的媒體（包括自媒體）啊……胡說之後也不付出代價」、「那些自媒體為了吸引眼球，真是太不負責任了」、「那些自媒體為了吸引眼球，真是太不負責任了」，還有人酸「『新聞專業』正式改名為『網絡謠言專業』」。