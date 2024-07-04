西瓜辦、饅頭辦…「又要安排人」爭議沒斷過

界鍋包肉大賽日前在吉林市舉行，近三百名厨師同場競技，圖為厨師在製作「巨型鍋包肉」。（中新社）

「吉林市擬組建鍋包肉辦公室」話題在衝上熱搜後，由於公務員在中國是令人嚮往的職業，引發了「又要安排人」質疑。對此，吉林政府澄清該機構只是掛牌機構，不增加額外編制。媒體則以過往出現過的「西瓜辦」、「饅頭辦」爭議為例稱，當地在成立辦公室前，應該把這些解疑釋惑的工作先做好。

極目新聞報導，世界鍋包肉大賽在吉林市落下帷幕，拉動地方文旅發展。據吉林網數據顯示，28日至30日，吉林站到達人數7.98萬人，同比增長30.18%；吉林省內到達人數3.73萬人，同比增長36.13%；省外到達人數4.25萬人，同比增長25.37%。

對於當地擬組建「鍋包肉辦公室」推廣美食，有網友讚同，認為地方整合相關行政資源，推廣鍋包肉是創新的表現。

但也有人質疑「我在家自己做鍋包肉，要不要給你們申請？」不少網民不滿推廣美食「不需要增加編制」，難道是原來的編制太多了，需要「再安排人」？更有人酸還可以成立「長白山人參辦公室」、「鐵鍋燉辦公室」、「烤肉辦公室」，這全都成為財政負擔。

評論指出，一些地方掛牌成立臨時機構，主要是為了整合資源，服務於某一具體事項。這些單位有的是臨時的，事畢就解散，有的是常設機構，同樣由某個部門牽頭掛牌。

此前，一些地方成立的西瓜辦、饅頭辦、拉面辦、炸醬辦等，都曾引起過輿論的爭議。據百度 百科解釋，「西瓜辦」是2005年河南鄭州 成為的組織，專門協調西瓜銷售。「饅頭辦」則是2001年，鄭州管理、驗收饅頭生產廠點的單位。還有地方成立過「打狗辦」，目的是防止人被狗咬傷和減輕犬類對居民騷擾。

評論稱，從當地回應能看到當地想幹事、想幹成事的態度。當地還準備整合各部門資源，開展全城抽獎、商品展銷、美食品鑑等休閒娛樂活動。

但是，成立這樣一個辦公室，會不會增加編制？給財政增加負擔？在成立辦公室前，應該把這些解疑釋惑的工作做在前面。