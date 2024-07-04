我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

西瓜辦、饅頭辦…「又要安排人」爭議沒斷過

中國新聞組／北京4日電
界鍋包肉大賽日前在吉林市舉行，近三百名厨師同場競技，圖為厨師在製作「巨型鍋包肉」。（中新社）
界鍋包肉大賽日前在吉林市舉行，近三百名厨師同場競技，圖為厨師在製作「巨型鍋包肉」。（中新社）

「吉林市擬組建鍋包肉辦公室」話題在衝上熱搜後，由於公務員在中國是令人嚮往的職業，引發了「又要安排人」質疑。對此，吉林政府澄清該機構只是掛牌機構，不增加額外編制。媒體則以過往出現過的「西瓜辦」、「饅頭辦」爭議為例稱，當地在成立辦公室前，應該把這些解疑釋惑的工作先做好。

極目新聞報導，世界鍋包肉大賽在吉林市落下帷幕，拉動地方文旅發展。據吉林網數據顯示，28日至30日，吉林站到達人數7.98萬人，同比增長30.18%；吉林省內到達人數3.73萬人，同比增長36.13%；省外到達人數4.25萬人，同比增長25.37%。

對於當地擬組建「鍋包肉辦公室」推廣美食，有網友讚同，認為地方整合相關行政資源，推廣鍋包肉是創新的表現。

但也有人質疑「我在家自己做鍋包肉，要不要給你們申請？」不少網民不滿推廣美食「不需要增加編制」，難道是原來的編制太多了，需要「再安排人」？更有人酸還可以成立「長白山人參辦公室」、「鐵鍋燉辦公室」、「烤肉辦公室」，這全都成為財政負擔。

評論指出，一些地方掛牌成立臨時機構，主要是為了整合資源，服務於某一具體事項。這些單位有的是臨時的，事畢就解散，有的是常設機構，同樣由某個部門牽頭掛牌。

此前，一些地方成立的西瓜辦、饅頭辦、拉面辦、炸醬辦等，都曾引起過輿論的爭議。據百度百科解釋，「西瓜辦」是2005年河南鄭州成為的組織，專門協調西瓜銷售。「饅頭辦」則是2001年，鄭州管理、驗收饅頭生產廠點的單位。還有地方成立過「打狗辦」，目的是防止人被狗咬傷和減輕犬類對居民騷擾。

評論稱，從當地回應能看到當地想幹事、想幹成事的態度。當地還準備整合各部門資源，開展全城抽獎、商品展銷、美食品鑑等休閒娛樂活動。

但是，成立這樣一個辦公室，會不會增加編制？給財政增加負擔？在成立辦公室前，應該把這些解疑釋惑的工作做在前面。

鄭州 百度 河南

上一則

後悔了…深中車道喝咖啡擺拍 司機被扣分罰款還要重考駕照

下一則

美難分身、內部矛盾 菲態度軟化 緩南海局勢

延伸閱讀

海倫旅行社推出13天海洋聖歌號三國遊 感受南洋多元文化風情美食佳餚

海倫旅行社推出13天海洋聖歌號三國遊 感受南洋多元文化風情美食佳餚
鑽石吧7-11月美食周 消費現金回饋10%

鑽石吧7-11月美食周 消費現金回饋10%
正體漢字園遊會 闖關嚐台灣美食

正體漢字園遊會 闖關嚐台灣美食
韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股

韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害