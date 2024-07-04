神18航天員2次出艙 活動6.5小時 完成艙外巡檢

神舟十八號航天員乘組圓滿完成第二次出艙活動。（取材自央視）

據中國載人航天工程辦公室消息，3日晚上10時51分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇密切協同，完成第二次出艙；他們在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，為空間站艙外管路、電纜及關鍵設備安裝空間碎片防護裝置，並完成艙外巡檢任務。出艙航天員葉光富、李聰已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

截至目前，神舟十八號航天員乘組的「太空 出差之旅」已完成三分之一，後續還將在軌開展大量科學實驗與技術試驗。

綜合央視、正觀新聞報導，當天下午4時19分，航天員李聰打開問天實驗艙出艙艙門，開始個人首次太空行走；李聰登上機械臂，拆分固定裝置後，搭乘機械臂轉移至接設備點，隨後航天員葉光富將作業相關設備、裝置傳遞出艙。17時41分，航天員葉光富順利出艙。

葉光富沿艙壁自主攀爬至作業點，與李聰配合，分別對問天艙線纜及天和艙管路進行防護裝置的安裝操作。

其間，航天員李廣蘇在天和核心艙 內進行機械臂監控和必要的輔助操作；此次，出艙活動繼續針對可能存在的空間碎片撞擊風險，展開相關防護作業。

中國航天科技集團劉銘表示，這次出艙的目的就是通過對艙外設備，主要是電纜和管路進行防護裝置的安裝，來提升空間站長期安全穩定運行的能力。

中國航天員科研訓練中心吳大蔚指出，這次安裝的防護裝置更多，所以在過程中，從出艙口到達相應的點位，這個路上的時間花得比較長，但是他們操作還是遊刃有餘。

航天員李聰表示，中國空間站非常美，非常漂亮，每當機械臂運動到制高點的時候，雖然陽光很刺眼，但是都會忍不住地想多看兩眼，真的由衷感受到了這項工程的偉大。