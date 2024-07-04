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長江水位升12米 毀橋損農威脅百萬人 江西「家書」被嗆翻

中國新聞組／北京4日電
長江南京段水位上漲至9.71米，超警戒水位1.01米，預計水位還將繼續上漲。（新華社）
長江南京段水位上漲至9.71米，超警戒水位1.01米，預計水位還將繼續上漲。（新華社）

中國華中、華南暴雨不斷，長江流域防汛形勢嚴峻，近日連續豪雨造成長江水位上漲12米，威脅近百萬人安全，中下游地區準備防禦可能的洪災；江西九江市有地方防汛抗旱指揮部發「家書」，號召鄉親們集結投入抗洪搶險第一線，有網友嘲諷「有難老百姓衝第一線」、「吃皇糧的公務員呢？不能光領錢不做事吧」。

據新華社報導，湖南平江縣的降雨量達到自1961年有氣象紀錄以來同期的最高值，平江縣老城區有接近三分之一被淹，新城區則有接近一半被淹。汨羅江平江段的水位上漲至77.63米，超過警戒水位7.13米，達到70年以來的最高水位。

據初步統計，目前平江全縣有34萬人受災，沖毀橋梁道路2600多處，許多房屋受損或倒塌，農作物受災接近17萬畝，一些工廠被迫停工，經濟損失共達數億元。

江西境內的鄱陽湖水位2日已上漲到2020年7月以來的最高點，達22.6米，當局自2日已啟動第二高的防洪應急措施。

報導指出，近日的暴雨影響安徽近百萬人口，到7月2日前迫使近25萬人撤離家園。據安徽應急部門消息，安徽36個縣和7個地級市受到暴雨的肆虐，而長江在安徽省江段的水位已經超過了警戒線，並仍在持續上漲。

路透報導，長江在江蘇段水位3日持續上漲，江蘇省會南京已發布第二高的洪訊警告，當局禁止各種船隻，包括客輪進入江蘇省內的長江江段或在長江上航行，水力資源部表示，長江中下游江段的水位已經超過警戒水位。

澎湃新聞報導，7月2日晚間，江西省九江市柴桑區江洲鎮防汛抗旱指揮部再發「家書」，號召全鎮父老鄉親和在外奮鬥的鄉親投入到抗洪搶險第一線；「鄉親們，當您看到這封信時，家鄉再次需要您。截止7月2日21時30分，長江九江段水位達到21.62m的特高水位，超警戒水位1.62m，同時，未來一段時間長江中下遊還將持續強降雨，水位必將繼續上漲，防汛形勢萬分嚴峻。」

但網友對此回應，「合著百姓只能自救嗎」、「高層人隨意發個動態，讓傻傻的底層人免費義務加班過來把公司衛生打掃了」、「免費住房，免費的醫療，年年上漲的退休金，老爺們不上，讓老百姓上？」「讓權貴 吃公糧的先上」。

江西湖口縣鄱陽湖與長江交匯口處的水文監測站，水漫上了監測步道。（新華社）
江西湖口縣鄱陽湖與長江交匯口處的水文監測站，水漫上了監測步道。（新華社）

暴雨 退休金 洪災

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