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拉動就業？吉林擬設「鍋包肉辦公室」 網酸吃飽撐著

中國新聞組／北京4日電
吉林市鍋包肉大賽，近三百名厨師同場競技。（新華社）
吉林市鍋包肉大賽，近三百名厨師同場競技。（新華社）

由吉林市舉辦的世界鍋包肉大賽已於近日落幕，在打響鍋包肉名聲後，當地政府進一步要成立「鍋包肉辦公室」，打造吉林成為世界鍋包肉之都；但組建辦公室引起網民群嘲「吃飽撐著」，網民鼓動各菜色都跟進建辦公室，「公務員崗位增加，拉動就業」。

澎湃新聞報導，6月29日至30日，世界鍋包肉大賽在吉林市江南公園東門廣場舉行。

吉林市商務局黨組成員、副局長仲偉岩介紹，本次大賽共有來自中國11個省、自治區、直轄市的286名選手，經過兩天的角逐，孫志剛等來自吉林、遼寧、黑龍江等地的5名選手獲得金獎，賽勇等9名選手獲得銀獎，張洪偉等18名選手獲得銅獎，另有68名選手獲得優勝獎。

仲偉岩指出，吉林市將以世界鍋包肉大賽為契機，對鍋包肉產業發展進行長遠規畫，著力將鍋包肉打造成地標美食，將吉林市打造成為「世界鍋包肉之都」。首先，擬組建吉林市餐飲名品推廣辦公室暨鍋包肉辦公室。

7月2日，吉林市商務局在其微信發布「鍋包肉辦公室」的江湖招募令，招募各平台帳號活躍且粉絲量不低於10萬人的自媒體人，或者美食類垂直領域大V。此消息更一舉衝上熱搜，引發熱議。

仲偉岩說，除了鍋包肉，吉林市還有極具本地特色的滿族烏拉火鍋、「三花一島」全魚宴、霧淞宴等廳堂盛宴，以及雪衣豆沙、吉林煎粉、吉林冷麵、餄餎條等特色小吃。吉林市特色美食將「組團」發展，質餐飲飯店將提供惠民措施，當地也要持續舉辦鍋包肉系列活動。

組建「鍋包肉辦公室」引起網民興趣，有網民舉例「西瓜辦」、「饅頭辦」等地方單位來酸當局「吃飽撐的」、「推廣美食沒毛病，但這推廣辦公室怎麼看怎麼彆扭」。更有網友批評公務員太閒、「另類就業崗位增加」。

吉林市委編制辦工作人員3日回應稱，擬組建「鍋包肉辦公室」是由吉林市商務局動議，目前正在研究、論證當中，該機構只是一個掛牌機構，由吉林市商務局安排局內業務相近的科室承擔，不增加任何額外編制。

鍋包肉 資料來源：百度百科
鍋包肉 資料來源：百度百科

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