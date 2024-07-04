三胞胎熊貓萌萌再當媽 小公主健康亮相 叫聲宏亮

萌萌抱著幼崽。(取材自長隆野生動物世界)

全球唯一的三胞胎大熊貓「萌萌」日前產下一胎雌性幼崽，2日幼崽首次亮相。經過半個月照料，熊貓寶寶體重已達462克，粉色皮膚上長出白色絨毛，眼圈、耳朵、四肢開始變成黑色。萌萌產崽的視頻在網上公開後，網友紛紛恭喜萌萌晉升寶媽，也大讚小公主叫聲宏亮，一定能健康成長。

中國青年報報導，大熊貓「萌萌」產崽，新生「熊寶」備受寵愛。6月18日凌晨3時38分，「萌萌」在懷孕128天後，順利產下一胎雌性幼崽，幼崽體重達到178克，出生後叫聲嘹亮、外觀正常，健康狀況良好。截至7月2日，熊貓寶寶體重已達462克，較出生時增重284克，粉色皮膚上長出白色的絨毛，眼圈、耳朵、肩帶、前後肢都已經開始變成黑色。

全球唯一大熊貓三胞胎中的唯一雌性，「萌萌」一直都受到重點關注，此前就入選國家大熊貓繁育計畫。此次成功產崽，讓「萌萌」成為中國大熊貓保護研究中心（以下簡稱「保護中心」）2024年第一個「熊媽」。

報導指出，保育員陳淑青透露，「萌萌」生產前，保育團隊和醫療組專家24小時輪流在崗，有任何跡象就立刻響應，以最快速度回到產房。

來源：爱宝家园

據報導，幼崽出生後，「萌萌」很快就適應媽媽的身分，在幼崽出生後的前幾周幾乎寸步不離地照顧孩子，甚至在第一周為照顧孩子不吃不喝。

據悉，熊貓幼崽誕生的第一周到滿月最為關鍵，一刻都不能脫離觀察。保育團隊會隨時記錄幼崽狀態，如進食、排便和入睡等行為，連叫聲也會特別留意，並時刻觀察 「萌萌」的狀態，以防其不小心調整姿態時對幼崽造成傷害。