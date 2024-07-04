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翻車？西安交大李藝飛爆與師生不當交往 被酸「學術妲己」

中國新聞組／綜合報導
西安交大的李藝飛在畢業典禮上發表演說。（取材自微博）
西安交大的李藝飛在畢業典禮上發表演說。（取材自微博）

日前西安交大畢業典禮上，碩士生李藝飛一段願意扎根西部的演說振奮大眾。李藝飛與浙江大學畢業生楊謹聞成為有顏值的愛國青年代表。但是，隨著楊謹聞被爆將赴美留學後，李藝飛也被挖出疑似學術造假、專業「跨度過大」爭議，更被傳出與老師、學生不當交往，被酸是「學術妲己」。

西安交通大學能動學院碩士畢業生李藝飛日前在畢業典禮上的演講一度刷屏社交媒體，她充滿激情地說道，自己選擇加入國家國防科工局西北核安全中心，決心扎根西部，投身國防事業，為國家核安全貢獻綿薄之力。

但沒想到才過幾天，輿論一片讚許的風向就變了。

自媒體「冰川思想庫」報導，李藝飛是揚琴特長的藝術生，考入西安交大電氣專業本科。揚琴和工科的混搭，已經給人一種「走捷徑」的觀感。研究生專業又「調劑」到了核工程，這被認為跨度過大，且不符合考研調劑的慣例。

而她說自己要「扎根大西北」，但被發現她的就業單位是位於西安本地的事業單位。西安當然也算是廣義的大西北了，但要說扎根、奉獻，對於一個新一線城市來說，確實也有點牽強。

而她的學術成果似乎也被認為經不起推敲，至少不太當得起優秀畢業生的級別。

從公開的信息來看，她有兩項國家專利和國際會議論文一篇。兩項專利具體無可靠信息，但國際會議論文一篇卻被認為分量不足，審核標準相對寬鬆。

有中科大畢業的博士對李藝飛的專利進行了深度調查，認為她的核聚變技術專利涉嫌抄襲。

還有網友2日實名舉報她與西安交大領導與學生長期保持不正當關係，靠不正當關係跨專業成為優秀畢業生侵占別人課題研究成果。

此事終於驚動西安交通大學，警方立案調查初步結果為這是長期造謠網貼，舉報的內容不實，確為謠言，發帖人自稱資訊均為造假。

對此，「冰川思想庫」呼籲西安交通大學明確針對李藝飛的事件進行回應，不但能給公眾一個交代，也能還當事人一個清白。

西安交大的李藝飛。（取材自微博）
西安交大的李藝飛。（取材自微博）

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