我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年國慶日沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

華人房東：苦等半年升級電表 租客空調不跳閘

南京機場海關查獲「問題地圖冊」 指漏繪中國南海諸島

中國新聞組／即時報導
南京海關所屬南京祿口機場海關關員聲稱，日前查獲一本「問題地圖冊」。（影片截圖）
南京海關所屬南京祿口機場海關關員聲稱，日前查獲一本「問題地圖冊」。（影片截圖）

據江蘇揚子晚報報導，南京海關所屬南京祿口機場海關關員日前在對入境分離運輸行李物品進行查驗時，查獲「問題地圖冊」一本。

報導稱，該地圖冊存在錯繪阿克賽欽地區、藏南地區國界線，漏繪中國南海諸島、釣魚島、赤尾嶼等問題，「涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整」。目前，上述物品已被依法扣留。

中國大陸今年高度關注所謂的「問題地圖」。上海澎湃新聞報導，上海虹橋機場海關關員去年底在進境旅檢渠道，也查獲含有「問題地圖」及違背一個中國原則內容的書籍一本、地圖一份。

大陸海關稱，「正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵。不符合中國公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止印制和進出口。」

據央視新聞早前報導，大陸自然資源部地理信息管理司副司長吳劍鋒表示，「問題地圖」主要指與中國政治與外交主張不一致的地圖。如台灣在地圖上的表示違背一個中國原則；錯繪、漏繪台灣島、海南島、南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼等；錯繪國界線將中國領土表示到國外；南海斷續線的表示不符合中國有關規定；錯將中國重要島嶼按其他國家主張名稱進行標註等。

吳劍鋒強調，「問題地圖」事關國家主權、安全和利益，大陸官方將繼續強化監管不留死角，對問題地圖「零容忍」。除印刷品和出版物，針對微博微信公眾號以及調用地圖的App等地圖使用，也將同步加強跟蹤和監控。

釣魚 微信 微博

上一則

習近平籲普亭加強兩國協作 共同反對單邊制裁與霸權主義

延伸閱讀

國慶日假期 洛杉磯機場迎送200萬旅客

國慶日假期 洛杉磯機場迎送200萬旅客
機場的穆斯林女地勤

機場的穆斯林女地勤
赴帛琉遭查私處 台女促外交部出面 新黨：應協助索賠

赴帛琉遭查私處 台女促外交部出面 新黨：應協助索賠
帛琉旅遊被逼脫光查私密處 受害人批：捐這麼多錢還受辱

帛琉旅遊被逼脫光查私密處 受害人批：捐這麼多錢還受辱

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年