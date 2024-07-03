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小將猝死賽場 羽球隊戰友帶張志杰球衣領獎「你就是冠軍」

中國新聞組／北京3日電
中國隊在亞洲青年羽毛球錦標賽混團決賽拿下團體冠軍。在頒獎儀式上，全隊拿著張志杰的球衣登上領獎台。（新華社）
中國隊在亞洲青年羽毛球錦標賽混團決賽拿下團體冠軍。在頒獎儀式上，全隊拿著張志杰的球衣登上領獎台。（新華社）

中國17歲羽球小將張志杰30日在印尼的亞洲青年羽毛球錦標賽中，突然倒地昏厥，送醫後不治身亡，引發各界質疑主辦單位處理過慢，錯失搶救時間點，世界羽聯強調將徹底審查此事。而在混合團體賽決賽，中國隊時隔六年重奪亞青賽團體冠軍，隊員們帶著張志杰的球衣上台領獎，不少人在領獎台上流下了眼淚。

影音來源：YouTube

據新華社報導，印尼羽毛球協會就此意外舉行新聞發布會，說明事件經過，並表示醫院的治療和檢查顯示張志杰是因突發心臟驟停離世。印尼羽協公關部主任布羅托·哈皮表示：「張志杰在參加亞洲青年羽毛球錦標賽團體賽小組賽最後一場比賽時突然倒地。按照世界羽聯和亞洲羽聯的規定，醫療人員在接到裁判的允許後立即進入賽場進行初步檢查和急救。」

哈皮表示，醫療人員在檢查後發現張志杰意識減弱，呼吸不暢，決定立即將其送往距離賽場4.7公里的日惹空軍中心醫院，而選擇該醫院是因為其符合亞洲羽聯關於醫院距離和設施的要求。他說：「從醫療人員進入賽場到決定送往醫院，僅用了1分20秒。」

哈皮說，在空軍中心醫院急診室，醫生發現張志杰沒有脈搏和自主呼吸後，立即進行了CPR並使用呼吸機進行輔助治療。急救持續了3個小時，但張志杰未見任何自主呼吸反應。哈皮說：「30日20時50分，醫生宣布張志杰死亡。」

他補充說，中方團隊隨後要求將張志杰轉送至中央綜合醫院進行進一步治療。儘管又進行了一個半小時的心肺復甦，但依然未見自主呼吸反應，最終於23時20分停止了搶救。

哈皮強調，根據目前世界羽聯的標準操作規範，醫療人員必須在得到裁判的允許後才能進入賽場。印尼羽協已向世界羽聯提交書面申請，請求世界羽聯修訂醫療團隊在未經裁判允許的情況下不得入場的規則。

在中國隊進行混合團體賽冠軍時，隊員們在球員席上，空出了張志杰的位置，並且特意放上了他的球衣，全隊一起為冠軍而戰。比賽時隊員們多次仰天告慰張志杰，最後更帶著他的球衣上台領獎，所有中國隊隊員都哭了。看到這一幕，不少網友也感嘆，「張志杰，你奪冠了！」、「張志杰，相信你也一定在看吧。」「張志杰也就是冠軍。」奧運冠軍、國羽女單名將陳雨菲也在社媒發文悼念張志杰：「我們在一起，而你是冠軍。」

中國羽球隊的17歲小將張志傑在賽中倒地，最終送醫不治。（取材自微博）
中國羽球隊的17歲小將張志傑在賽中倒地，最終送醫不治。（取材自微博）

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