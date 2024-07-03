逾36萬人受災…70年最大洪水 湖南平江籲社會捐贈

湖南平江內澇嚴重，遭遇70年最高水位；圖為消防員給被困群眾運送物資。 （新華社）

湖南平江縣6月18日至今，遭遇70年最嚴峻汛情，7月2日0時30分，汨羅江幹流平江站出現77.67米洪峰水位，超警戒水位（70.50米）7.17米，為1954年以來最高水位；逾36萬人受災，城區街道、老城區居民區幾乎全部被淹。平江當局發布公告：受災情況前所未有，接受社會捐贈。不少網友表示關心災情，但也有人酸「幹嘛老社會捐贈呢」、「捐款給你們買邁巴赫還是茅台？」

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綜合中新社、今日平江報導，根據初步統計，至7月2日，湖南平江縣遭遇的洪災 已導致36萬4582人受災，倒塌房屋308戶867間、損壞房屋927戶2415間，農作物受災21萬3410畝。

前來支援的長沙岳麓藍天救援隊隊長譚章表示，城區居民房一樓被淹，救援人員動用救援艇趕到受困房屋處，人工接力將被困居民營救到救援艇上再進行轉移。「一些房子比較老舊，怕水位持續上漲引發房屋垮塌。」譚章表示，除政府救援部門外，全國很多社會救援力量正趕往平江。

平江縣多個鄉鎮受淹嚴重，多地出現山體滑坡、道路中斷、房屋垮塌、洪水 漫溢等災情；平江縣城兩段堤防共計7,000米出現洪水漫溢，短時強降雨後縣城內澇，老城區三分之一、新城區二分之一被淹。7月1日21時30分起，平江縣將防汛應急響應提升至一級。

2日凌晨，大雨仍在持續，城區很多被淹店舖只露出招牌，乘坐在救生艇上的記者伸手可觸摸到街上的紅綠燈，各方救援力量駕駛衝鋒舟、皮划艇爭分奪秒轉移民 眾。

湖南武警某隊救援人員划著搜救艇、頭戴探照燈在城區搜救被困民眾，最先被救援的是老人、小孩。遇到電線擋路，救援人員就用工具拔開。

地處老城區的平江縣漢昌街道受災較嚴重，20餘支救援隊正在這裡全力救援。「危險區民眾該撤離的都已撤離，一些人被安排到社區和學校。」街道辦事處分管應急管理的副主任蕭可桃說。

平江縣水文水資源局提供的最新數據稱，截至2日16時00分，汨羅江幹流平江站縣城河段水位76.34米，超警戒水位5.84米，超保證水位2.34米。「有望在3日凌晨4時至8時退出保證水位。」平江縣水文水資源局局長余彬說。