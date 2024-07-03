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「我的一封信」被剽竊 浙中學生用這招扳倒百萬粉絲博主

中國新聞組／北京3日電
王南皓舉報喬老師的行為欺騙不少家庭。(視頻截圖)
王南皓舉報喬老師的行為欺騙不少家庭。(視頻截圖)

在自媒體綻放的年代，為了吸引流量，網紅間彼此「借用、致敬」創意層出不窮，人氣低的博主就算被剽竊創意，由於沒有流量加持，也只能摸摸鼻子認了。但有位中學生博主在短視頻平台舉報擁有百萬粉絲的博主「喬老師」盜用視頻內容賣網課，由於有理有據，「喬老師」隨後刪視頻並改名神隱。

來源：飯豆娛樂

新京報報導，事件源自於一名教育自媒體博主「喬老師」日前發表的讀信視頻，畫面中，他站在講台上，稱收到了「班上同學寫給爸爸的一封信」並念道，「爸爸，這是你離家出走的第二十天…家裡面最可憐的人不是我，一直都是我媽媽…。」

事實上，這段文字內容來自王南皓此前拍攝的一段視頻。

今年4月27日，網名為「初三八班王南皓」的浙江學生發布了一篇名為「家庭幸福的真相」的自白視頻，從孩子視角講述父母應該營造怎樣的家庭環境。這條視頻也讓王南皓備受網友關注，大家紛紛讚揚孩子的通透豁達，也為他的過早成熟、懂事而心痛。

在此次實名舉報中，王南皓稱，擁有幾百萬粉絲的「喬老師」原文照搬他的視頻內容，卻自稱是班上學生所寫，「這是喬老師構建的謊言」。因為被很多人誤會「他是喬老師學生」而去買課，王南皓只好親自出來闢謠。

王南皓在視頻中表示，如果有家長因為他而在喬老師處買課，並退費失敗，可以聯繫自己，「我會用我的零花錢先補上」。

報導指出，喬老師是位教育自媒體博主，其所拍視頻均是站在講台前的場景，講話內容涉及學生教育、家庭教育等，他並銷售自己開發的培訓課。

王南皓的視頻發布後受到大量關注。很快的，喬老師頻道中的爭議視頻就被取下，該頻號也在7月1日改名為「天藍的歲月」，並且刪除了此前所有視頻，對於平台上的私信訊息，皆顯示消息被拒收。

喬老師在視頻中讀出王南皓的信。(視頻截圖)
喬老師在視頻中讀出王南皓的信。(視頻截圖)

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