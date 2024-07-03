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開設「導彈維修技術專業」 長沙高校：是真的

中國新聞組／北京3日電
長沙航空職業技術學院的學生正在學習航空機具技術。（視頻截圖）
長沙航空職業技術學院的學生正在學習航空機具技術。（視頻截圖）

有網友近日稱湖南長沙一高校開設「導彈維修技術專業」，長沙航空職業技術學院招生辦工作人員回應，導彈維修技術專業是真的，主要是進行一些導彈的生產製造和檢查。該專業是製造學科下的一個專科專業，屬於裝備制造大類，學制三年。

綜合媒體報導，長沙航空職業技術學院成立於1973年，主要承擔為軍隊培養定向軍士，為軍隊裝備保障和地方航空產業培養高素質技術技能人才的任務。

長沙航空職業技術學院的學生正在學習航空機具維修技術。（視頻截圖）
長沙航空職業技術學院的學生正在學習航空機具維修技術。（視頻截圖）

該校導彈維修專業主要負責導彈的發射、檢修及保養，專業課程包括導彈概論、航空液壓系統及裝調、導彈機械裝調等。關於畢業後的就業方向，報考定向培養軍士人才的學生畢業後大部分會進入部隊，非定向培養軍士人才的學生以進入軍工廠、中國航空工業的國企央企、民航機場為主，就業率可達95%以上。

此外，江西航空職業技術學院也有開設導彈維修技術專業。據悉，該專業畢業生主要面向部隊，各類導彈研製、生產、維修等國防軍工企業，精密機械或通用機械、無線電或電子產品生產製造企業，從事導彈部、附件的分解、性能測試、導彈機械裝配和調試、導彈電氣裝配與調試，及相關產品維修等工作。

據了解，2017年火箭軍將招收定向培養士官試點院校由最初的三所擴大到16所，涵蓋導彈維修、通信技術、機電一體化、氣象水文等六大類18個專業。

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