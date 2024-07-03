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畢業致詞喊愛國 浙大女被爆赴美 網酸：反美是工作 赴美是生活

中國新聞組／北京3日電
浙江大學畢業生楊謹聞畢業致辭，表達強烈愛國情懷。(視頻截圖)
浙江大學畢業生楊謹聞畢業致辭，表達強烈愛國情懷。(視頻截圖)

每年6、7月是中國大學的畢業季節，網上近日出現多條畢業生在典禮上精采致辭短片，其中受重點培養的浙江大學畢業生楊謹聞，致畢業辭時表達強烈愛國情懷。然而，楊被踢爆已申請到美國讀研，並在畢業後立即飛往加州。對此，網民批評她言行不一。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，楊謹聞於2020年入讀中國「雙一流」的浙江大學外語學院翻譯系，副修法學。據大學官網資料，楊是官方重點培養的學生，亦是中共預備黨員，曾獲得國家及省的獎學金。楊謹聞因優異的成績、高尚的愛國情操，以及堅定不移的黨性，獲選為最光榮的畢業生致詞代表。

楊謹聞在畢業禮上代表畢業生致辭，向在場同學表示要像「一顆顆燦著星辰的求是星，閃耀在祖國最需要的地方」。這篇演辭似是呼籲畢業生要留下來為「祖國」貢獻，然而楊謹聞近日被踢爆已申請赴美留學。

中國近年火熱的一句話：「有能力的中國人能潤（run）的就盡量潤」，據多家媒體指出，楊謹聞已申請攻讀加州大學柏克萊分校法學研究所研讀英美法，美國簽證也拿到了。

對此，有網友批評，「反美是工作，赴美是生活」、「美國是霸權主義，但我在考托福」、「什麽時候美國柏克萊成中國最需要的地方了」，但也有人表示肯定「高材生畢業後去美國深造，用所學知識報效祖國，這才是真正的愛國！」、「去留學，又不是確定為美國效力，這有問題嗎？」

加州大學 柏克萊 簽證

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