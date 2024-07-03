高校畢業服雲肩、簪花上身 浙大外籍生：自己變成中國公主

浙江大學澳洲留學生安心冉穿著她精心打扮的國風學位服。(取材自環球網)

中國高校畢業季颳起陣陣「國風」，西式學位服搭配中國傳統服飾上的雲肩，四方形的畢業帽點綴精美的簪花，讓畢業生典雅氣質展現。浙江大學澳洲留學生 安心冉甚至說：「穿上漢服，我覺得自己變成了一個中國公主！」

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大公報報導，「簪花四方帽是我diy的，主要選擇了我最喜歡的牡丹花。為了搭配碩士畢業服，還搭配了藍色的花。」安心冉從淘寶買來簪花手工包，再根據自己的臉型、學位服顏色設計了四方帽的花形。

此外，她還網購了一套丹鳳朝陽的漢服，用來搭配浙江大學的學位服。重工刺繡的雲肩，手工diy的簪花四方帽，長袍下是明制漢服和馬面裙，來自異國的安心冉與中國風服裝完美適配，她以此為題材拍攝的中國風畢業變裝短視頻意外地在互聯網走紅。

安心冉剛在浙江大學修完了中國古代文學碩士學位，她覺得自己最應該穿的就是中國的古代服飾。2019年她作為交換生來到浙江大學，其所在中國家庭為她購置了第一套唐制漢服。「穿上漢服就覺得自己變成了一個中國公主，整個心情和氣質都變了。」安心冉穿着漢服在雪中的西湖邊拍照留念，也從此愛上了漢服。

她之後還以中國風服飾為題材拍攝了許多短視頻，發在海內外短視頻平台上，僅是抖音 就已擁有25萬多粉絲。「現在經常看到很多外國人來中國旅遊也會體驗漢服，我覺得這也能給中國人一種文化自信。」安心冉說。

隨著越來越多的畢業生選擇將國風元素融入學士服中，簪花學士帽、雲肩、馬面裙、漢服、團扇等搭配學士服的國風物品熱銷。來自淘寶的數據顯示，簪花學士帽搜索同比增長658%，雲肩搜索同比增長97%，漢服長衫搜索同比增長130%。

山東大學為畢業生設計了專屬的「海闊天高」雲肩。(取材自微博)

﻿雲肩

雲肩是古代婦女的一種衣飾，它圍脖子一周，佩戴在肩上。因其常用四方四合雲紋裝飾，並多以彩錦綉製而成，曄如雨後雲霞映日，故稱之為「雲肩」。

南昌大學的畢業生戴著自製的簪花學士帽。(取材自微博)

簪花學士帽

自製簪花學士帽是今年畢業學子們的新寵。今年畢業的秦同學說，自己動手簪花非常有意義，可以打造出屬於自己的簪花學士帽。