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中國油罐車被爆「混裝」 卸完煤油直接改運食用油

中國新聞組／綜合報導
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

中國又爆食安問題。油罐車運輸產業被指裝載液體包羅萬象，包括糖漿、大豆油等食用液體，甚至會運送煤油等化工類液體。但不少罐車不清洗罐體，卸完煤油後直接開進食用油廠家，裝上大豆油繼續運輸，造成食用油被殘留的化學液體汙染。專家警告此舉對人體有健康風險。

來源:YouTube

新京報報導，寧夏回族自治區靈武市的寧東能源化工基地擁有中國最大的煤油項目，基地外往往停滿油罐車等待運輸，一名司機透露，「煤油產品，例如像液蠟、白油這些，明火點不著，不屬於危化品，普貨罐車就能運。」

然而，經過追蹤，一輛載有煤油的油罐車到達和北秦皇島卸貨後，就前往周邊的食用油生產基地，在沒有清洗的情況下，滿載著「大豆油」再次啟程前往天津。

運輸食用油的油罐車不僅做不到專車專用，許多油罐車為了節省成本，甚至連罐體都不清洗。「單次洗罐的成本少則3、500元（人民幣，下同），多則8、900元。」一名司機透露，由於普貨罐車經常換貨運輸，每次洗罐也是一筆不小的開支，因而許多油罐車在換貨運輸時，選擇能省則省。

澎湃新聞報導，油罐車司機趕時間、怕麻煩、想省錢，因缺乏主動洗罐的意願，但從整個流程操控來看，至少還有幾個環節可以倒逼司機洗罐。例如，負責出庫食用油的企業，以及接收運送食用油的企業，此外就是相關監管部門。

然而現實是，這些環節往往處於失守狀態。從記者暗訪情況看，其所追蹤的兩輛油罐車進入食用油廠區後，並沒有檢查是否洗罐，直接就裝上了食用油。據涉事公司稱，他們並未驗罐，罐體只要有「食用油專用」字樣就行。至於買方公司，同樣缺乏嚴格的檢查。

密閉的大罐就像一個個深不可測的「盲盒」，誰也不知道裡面有什麼汙染物，也都無法保證提貨單上的大豆油不被汙染。不少罐車處於完全沒有監管的瘋狂狀態。

一名油廠工作人員指出，在油罐車來裝油時，罐體需要保持乾淨整潔，工人在裝油前會驗罐。不過多名司機卻提到，這間公司驗罐時並不嚴格，「一般先看洩油口，把那裡擦乾淨就行，如果是熟人經常來，那就更好辦了。」

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤油主要是碳氫化合物，內含不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分，對人體有健康風險，「吃得愈多則毒性愈大，苯或氨基苯成分較多時，還可能影響造血功能。」

一輛卸完煤製油的罐車，在未洗罐的情况下，司機就駕車進入一家釀油公司裝載大豆油。（...
一輛卸完煤製油的罐車，在未洗罐的情况下，司機就駕車進入一家釀油公司裝載大豆油。（取材自新京報）

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