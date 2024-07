李強7/4出席世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

國務院總理李強4日將出席在上海舉行的2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式,並發表演講。圖為李強在達沃斯論壇。(新華社)

中國外交部發言人毛寧2日宣布,國務院總理李強 4日將出席在上海舉行的2024世界人工智慧 大會暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式,並發表演講。

此外,本屆大會展覽將重點打造人形機器人專區,展出25款人形機器人,現場發布全球首個全尺寸開源公版人形機器人青龍,以及中國首個全尺寸人形機器人開源社區。特斯拉將首發Optimus二代。

澎湃新聞報導,作為中國和全球人工智慧前沿技術的重要展示平台,上海已連續舉辦六屆世界人工智慧大會。大會圍繞「以共商促共用 以善治促善智(Governing AI for Good and for All)」主題,聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。

在大模型相關的首發首秀中,包括商湯科技「商湯日日新5.5」、科大訊飛「訊飛星火大模型V4.0」、星環科技「基於AIPC的星環無涯大模型」、百川智慧「最新一代基座大模型Baichuan 4」等新一代模型。

以及螞蟻集團「基於螞蟻百靈大模型的『支付寶智慧助理』」等模型應用,以及華為「昇騰AI全流程使能平台」、第四範式「先知AIOS5.0行業大模型平台」等平台與系統。

今年的大會展覽面積超過5.2萬平方公尺,論壇時間為7月4日至6日,展覽時間為7月4日至7日。

新華社報導,李強在今年3月13日調研時曾提到,「人工智慧」是發展新質生產力的重要引擎。要抓住算力、數據、演算法等關鍵攻堅突破,努力實現彎道超車。