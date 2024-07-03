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有溫度、驚奇多…北京遊新選擇 訪民辦博物館

中國新聞組╱綜合報導
正在北京民生現代美術館展出的唐景龍4年卜天壽抄「論語鄭玄注」長達5米多。(圖／本報系北京傳真)
正在北京民生現代美術館展出的唐景龍4年卜天壽抄「論語鄭玄注」長達5米多。(圖／本報系北京傳真)

走進民辦博物館看展，已成為北京市民和眾多遊客的一項新選擇。這些博物館都屬於社會組織，開辦的展覽異彩紛呈。目前，北京文化領域社會組織超800家，包括各類民辦博物館、藝術館等。

「寫書今日了，先生莫嫌遲。明朝是假日，早放學生歸。」長長的展櫃中，唐代「小學生」卜天壽留在作業上的一首打油詩，讓千年之後的觀眾忍俊不禁。這件唐景龍四年卜天壽抄「論語鄭玄注」長5米多，出土於新疆吐魯番阿斯塔那，是吐魯番博物館的藏品，目前正在北京民生現代美術館展出。

「『論語鄭玄注』唐代以後就失傳了，所以這件文物被錄入第一批中國國家珍貴古籍名錄。」講解員的介紹，令不少觀眾對這份1300多年前的學生作業刮目相看。

北京民生現代美術館今年還推出了「駝鈴聲響—絲綢之路藝術大展」，用當代理念來講述文物故事，實現絲綢之路展覽的創新和突破。

展覽共有500餘元件展品，來自海內外60餘家文博和藝術機構。作為民辦博物館，北京民生現代美術館何以能舉辦如此重磅的展覽？

「民辦博物館屬於社會組織，我們是一家4A級的社會組織。」館長李峰介紹，社會組織評估等級愈高，代表社會組織的管理愈規範，制度愈健全。「作為4A級社會組織，對我們舉辦各種展覽有很大幫助。」

位於朝陽區大山子的觀複博物館，是中國第一家對外開放的民辦博物館。今年4月，觀複博物館更新了中國陶瓷藝術展的展陳，汝窯洗、粉彩瓶、磁州窯梅瓶等精彩展品讓觀眾流連忘返。「換展之後，大家在陶瓷展駐足的時間更長了，有的觀眾來了很多次，有的還推薦給自己的朋友來看。」觀複博物館常務副館長李瑄說。

觀複博物館是5A級社會組織，這是社會組織評估的最高等級。觀複博物館根據觀眾回饋不斷探索，打造出「觀複貓」等文化IP，是一家「有溫度」的博物館。

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