我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

體驗寧夏大漠 「定制遊」火熱 均價2000美元起跳

中國新聞組／北京3日電
從快觀光到慢體驗，中國「定制遊」火熱。（新華社）
從快觀光到慢體驗，中國「定制遊」火熱。（新華社）

臨近暑期，37歲的浙江寶媽周珊羽又在忙著找旅遊規畫師了，她需要定制一條個性化的親子旅遊線路，帶著兩個孩子遊歷大好河山。

新華社報導，去年暑期，在旅遊規畫師楊薇的幫助下，她和朋友一行13人來到寧夏，開啟了一場為期7天的個性化親子遊。從江南來到塞上江南，秀美水鄉和大漠風光的強烈反差感令周珊羽印象深刻。期間，他們在寧夏博物館了解當地的歷史文化；在神祕的賀蘭山岩畫中找尋遠古人類的生活氣息；在騰格里沙漠腹地體驗「大漠孤煙直，長河落日圓」的雄渾壯美。

這是周珊羽第一次來寧夏，卻不是第一次私人定制遊。近年來，在一系列促消費政策落地促進下，中國旅遊市場全線回暖，更多遊客願意請專業定制師為自己的假期設計一場旅行。

從事旅遊規畫多年，楊薇今年尤其忙。「往年我們6月開始大量接單，今年提前兩個月。」她說，「五一期間我們接100多個短線團，上半年平均每月能接10個長線團，定制遊需求很大。」

土生土長在寧夏，楊薇對家鄉的美景美食瞭如指掌。在她看來，寧夏自然風光綺麗，旅遊資源富集，高山、湖泊、戈壁、沙漠、草原、濕地等景觀眾多，加上連片酒莊酒香濃郁、光汙染少星河璀璨，吸引了不少來自北上廣、長三角、珠三角等地的遊客，其中不乏回頭客。

攜程發布的2024元旦報告顯示，今年元旦假期定制遊訂單同比去年增長290%，定制遊平均一張訂單花費約人民幣1.67萬元（約2296美元），成為旅遊消費的一大增長點。

不光是旅遊規畫師，定制遊的火熱讓研學旅遊指導師也成為熱門職業。楊薇的朋友薛昆是寧夏最早一批研學旅遊指導師之一，從業近10年，她還自考教師資格證，對於與客戶溝通策畫、研學課程實施、課後評價總結等全套流程輕車熟路。

「現在定制的親子遊都帶有研學性質。」薛昆說，教育觀念升級推動旅遊產品迭代，這也是旅遊產業愈來愈垂直細分的表現。

2023年8月，在騰格里沙漠腹地的烏蘭湖，楊薇團隊為親子團拍照留念。（新華社）
2023年8月，在騰格里沙漠腹地的烏蘭湖，楊薇團隊為親子團拍照留念。（新華社）

親子 博物館

上一則

暑運旺季為期62天 中鐵估發送8.6億人次 南航增1.4萬班次

下一則

李強7/4出席世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

延伸閱讀

中國油罐車被踢爆 剛卸完煤油就直接裝食用大豆油　

中國油罐車被踢爆 剛卸完煤油就直接裝食用大豆油　
沒消息就是好消息 港媒：秦剛或將「平安著陸」

沒消息就是好消息 港媒：秦剛或將「平安著陸」
光愛中心暑期活動 鼓勵青少年多參與

光愛中心暑期活動 鼓勵青少年多參與
洛縣20家圖書館 6月17日至8月9日提供暑期免費午餐

洛縣20家圖書館 6月17日至8月9日提供暑期免費午餐

熱門新聞

姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死