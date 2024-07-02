恆大打擊資金鏈 復星國際408億日圓出售北海道星野度假村

日本北海道「星野TOMAMU度假村」2015年被中國的上海豫園旅遊商城公司收購，但上游的復星國際因為恆大危機導致資金鏈惡化，宣布以408億日圓出售星野度假村。(路透)

受旅客喜愛的日本 北海道「星野TOMAMU度假村」2015年被中國的上海豫園旅遊商城公司收購，但上游的復星國際因為恆大 危機導致資金鏈惡化，宣布以408億日圓（約2.5億美元）出售星野度假村。

「日本經濟新聞」報導，中國復星國際1日宣布，旗下的豫園出售北海道滑雪場「星野TOMAMU度假村」母公司「新雪」的99.998%股份給日本不動產投資公司YCH16，售價約為408億日圓。

「星野TOMAMU度假村」是集滑雪場、飯店、游泳池等於一體的綜合度假設施，復星2015年透過上市子公司上海豫園旅遊商城收購，當時公布的收購價格為183億日圓。

星野度假村以北海道壯麗的自然風光為號召，深受許多外國觀光 客歡迎。新雪在截至2023年12月的財政年度總資產為438億日圓，淨利6億1100萬日圓。

2022年因為中國恆大集團引發的房地產危機，導致復星國際資金鏈情況急遽惡化。復星集團創辦人兼董事長郭廣昌當時表示，將把資源集中在消費相關業務。

復星國際今年稍早出售在葡萄牙商業銀行的部分股份，並於5月向荷蘭銀行出售旗下子公司持有的德國私人銀行HAL股權，套現6.7億歐元。