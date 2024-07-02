西安在建地鐵突湧水湧砂 路面現巨坑

西安在建地鐵8號環線施工區域部分路面塌陷，出現一個巨大的天坑。（視頻截圖）

西安地鐵 8號線在建路段6月30日晚施工時突發湧水湧砂，後路面出現塌陷，出現巨大坑洞，無人員傷亡。塌陷一側的居民目前已經疏散，坑內已斷的管道7月1日仍在出水，現場交通管制，車輛單向通行。另外，中國豪雨不斷，洪水 仍在持續。水利部指出，鑑於中國昨日起全面進入主汛期，今日中午前後，長江洪水自洞庭湖入江口以下將全面超出警戒線，且洪水過程將延續到7月中旬。

據了解，6月30日23時許，在建的地鐵8號環線開遠門站至土門站區間聯絡通道施工過程中突發湧水湧砂，現場施工單位及時進行搶險處置。7月1日上午，監測到現場路面有沉降，5時50分左右交警部門將該路段進行臨時交通管制，8時許該區域部分路面出現塌陷。

附近市民說，離塌陷說區域最近的小區是西開社區土門東區。目前，塌陷一側的居民已經疏散，但現場還有高音喇叭在播放，要求附近居民盡快撤離。

另外，據統計，自前天早上8時到昨早8時，中國共有76條河流水位超過警戒線，國家水利部通報，中國昨全面進入主汛期，除長江幹流洞庭湖入江口以下今午前後將發生全線超警戒線洪水，珠江流域西江明天前後將發生第4號洪水；淮河流域明天至6日將迎來降雨過程和洪水過程；烏蘇里江流域部分河流持續超保障水位。

綜合媒體報導，湖北武漢市防汛抗旱指揮部辦公室昨通報，長江漢口監測站水位達到警戒水位27.30米，為近四年首次達到警戒水位。該市目前已封堵閘口70座，搭設防汛哨棚341個，嚴格落實巡堤查險工作。湖南岳陽平江縣受汨羅江洪水威脅，縣城兩段堤防共計7000米漫溢，導致老城區三分之一、新城區一半區域受淹，最深3米，危險位置人員全部轉移。

安徽省氣象台1日9時變更發布暴雨 橙色預警，預報未來24小時安慶、六安、黃山、宣城等地有大雨到暴雨，全省已有81.1萬人受災，關閉景區259個。