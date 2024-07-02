17歲小將猝死 林丹：羽聯「魔鬼賽程」 安排太緊密

亞青賽團體賽開賽前，全體人員為張志杰默哀。(取材自X平台)

中國羽毛球新星張志杰6月30日賽場猝死 ，7月1日亞青賽團體賽開賽前，全體人員為張志杰默哀。但是，中網掀起問責的聲音，許多網友將矛頭指向羽聯。一段奧運 冠軍林丹過去吐槽羽聯的採訪也被挖出，林丹曾表示羽毛球比賽的強度非常大，休息的時間非常短，「我覺得他們（世界羽聯）沒有考慮到這些細節的東西。他們應該給運動員創造更好的比賽環境和休息時間」。

羊城派報導，印尼 羽協聯合當地醫院（Sardjito）在7月1日召開新聞發布會，透露張志杰在到達醫院時已沒有了自主呼吸和脈搏。醫院隨後對其進行三個小時的心臟按壓復甦，到20時50分醫院認為張志杰已經死亡，中國羽協仍嘗試轉院，送往另一家醫院進行心臟復甦1.5小時後，23時20分宣布死亡。

目前張志杰的遺體仍在Sardjito醫院，等待他的父母和家屬從中國趕來。

與此同時，印尼羽協向國際羽聯提交書面申請，請求國際羽聯修訂醫療團隊在未經裁判允許的情況下不得入場的規則，從而讓運動員在第一時間得到救治。

中國外交部發言人毛寧針對張志杰意外離世一事也做出了回應，她稱對當事人不幸離世深表惋惜和哀悼，向他的家人表示慰問。中國駐泗水總領館立即聯繫和協調了印尼方面全力救治，並且派員趕赴事發地開展工作。

張志杰比賽中猝死誰之過？很多網友將矛頭指向了BWF世界羽聯，認為羽毛球比賽賽程密集幾乎是運動員的共識。此前奧運冠軍林丹也曾發視頻講述類似的問題，由於羽毛球運動的特殊性和賽程過於緊密的安排，運動員時常得不到充分的休息，另一位馬來西亞名將李宗偉也曾在2018年吐槽羽聯的「魔鬼賽程」。