新能源使用率降 中國官方不再公布數據

中國能源局近日發布的月度數據中，僅公布今年1月至5月各類電廠的平均運行小時數，而未像以往一樣，按水電、火電、核電、風電和太陽能發電分類。此前有數據顯示，中國新能源電廠的利用率下降，而這一趨勢可能還會繼續。

自由亞洲電台引述路透報導指出，中國政府5月印發有關「2024-2025年節能降碳行動方案」通知。該新規提出，在保證經濟性前提下，資源條件較好地區的新能源利用率可降低至90%，正式放開新能源95%消納紅線。所謂新能源95%消納紅線，是指光伏和風電的發電利用率不低於95%，可反映新能源實際使用電量與新能源全部發電量的占比。此前這一限制是為了應對新能源裝機爆發式增長引起的產能過剩。根據國際能源署的數據，此前95%消納紅線與大多數市場96-98.5%的限制一致。

據報導，中國上述放寬新能源利用的規定預計將促進新能源裝機繼續增加，但光伏和風電的使用率則可能進一步下降。

另外，由於可再生能源的快速擴張遭遇了電網的限制，中國似乎已經停止發布有關太陽能和風能發電廠所發電力被浪費程度的數據。此前，中國曾有過悄悄停止披露揭示中國經濟問題點的數據的紀錄，例如，在去年飆升的青年失業率成為國際頭條新聞後，中國曾暫時停止公布青年失業率。

彭博新聞社報導，中國國家能源局通常會發布每月一次的電力報告，其中會有一個部分詳細說明每個發電來源的平均利用率。今年大部分時間，這些數據都表明太陽能電池板的使用率有所下降，因為電網超負荷，迫使它們在發電高峰時段關閉。

據報導，今年前四個月，太陽能電池板平均發電約373小時，比2023年同期低十分之一，這表明電網超負荷迫使一些太陽能電池板在白天高峰時段拔掉電源，這一過程被稱為限電。