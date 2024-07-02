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中國66縣為還債 3年挪20億農村學生營養補助 仍有2隱患

中國新聞組／北京2日電

中國地方財政混亂，中國審計署2023年度審計工作中發現，有66縣直接挪用計19.51億元（人民幣，下同，約2.68億美元）的農村學生營養改善補助金，來償還政府債務及支付基層「三保」等。中央要求防範化解地方債的同時，多地仍違規舉債。

據中國全國人民代表大會官網，中國審計署審計長侯凱6月25日報告2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。報告表示，審計其中一項，是「重大項目和重點民生資金審計情況」，當中包括「農村義務教育學生營養改善計畫專項資金審計情況」。

當中提到，重點審計了13省159縣2021年至2023年8月補助資金231.37億元，占抽查縣同期補助總金額的91%。

主要問題包括，部分補助資金管理使用較混亂。有些是被「被直接挪用」，66縣將19.51億元用於償還政府債務、基層「三保」等支出。另外有部分是「被變相擠占」，41縣和1533所學校等透過壓低供餐標準、虛構採購業務等，變相截留擠占2.7億元。

審計另一項是「中央財政管理審計情況」，當中發現地方債務管理不夠嚴格。按照中國國務院關於防範化解地方債務風險的決策部署，各地區全面調查截至2023年3月底政府債務底數，制定化債舉措並積極有序推進，取得階段性進展。

經審計19省市發現，債務風險總體可控，但仍有兩方面隱患，一是違規舉借債務尚未全面停止，有24個地區所屬國企透過在金融資產交易所違規發行融資產品、集資借款等方式向社會公眾融資，至2023年底餘額373.42億元，主要用於支付到期債務、發放工資等，形成政府隱性債務112.58億元。

二是拖欠帳款增加。10省市56個地區在按要求建立拖欠台帳鎖定存量後，2023年3月以來又新增拖欠76.31億元，其中5個地區在無預算安排、未落實資金來源的情況下，安排車站等項目建設，新增拖欠69.5億元。有7省30個地區虛報2023年完成存量清償53.28億元。

報告又提到，在「中央部門預算執行審計情況」方面，發現節慶論壇展會加重基層負擔。按中央關於整治形式主義為基層減負的工作部署，審計了19省市活動管理舉辦情況，發現24個部門的283個活動和217個地區的377個活動存在問題，共涉及金額25.32億元。

這些問題包括，未經上級批准自行越權審批、違規發放高檔禮品或支付高昂出場費等。

另外，審計發現違規培訓和評比表彰等活動屢禁不絕。有所屬單位借助部門或行業影響力，發放「山寨證書」，共取得3.47億元收入。審計還發現有些單位亂花三公經費，如投資5.45億元建設脫離實際需求的酒店，營運九年來累計虧損1.97億元。

預算 融資 國務院

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