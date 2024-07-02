我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

中國17歲羽球小將張志杰 猝死印尼賽場 姊怒控救援不及時

中國新聞組／北京2日電
張志杰生前最後一次接訪問時說到，想通過成績和比賽證明自己。(視頻截圖)
張志杰生前最後一次接訪問時說到，想通過成績和比賽證明自己。(視頻截圖)

中國17歲的羽毛球運動員張志杰，6月30日晚於印尼參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然暈倒，送院搶救不治。一段2分45秒的視頻記錄下過程，張志杰在被擔架抬走前，工作人員並未施以心肺復甦。張志杰姊姊怒控救援不及時，急診室醫師也認為錯過急救黃金時間。

來源：YouTube

上游新聞報導，亞洲羽毛球聯合會及印尼羽協7月1日公告，中國單打男子運動員張志杰在小組賽對陣日本隊的比賽暈倒，賽事醫師和醫療小組對他實施搶救。他在不到2分鐘時間內就被救護車送往醫院，但在當地時間6月30日23時20分不幸去世。

從現場視頻看，張志杰是在與日本選手進行男單比賽時發生意外的，當時張志杰被對手追回一分，比分為11平。張志杰走動擦汗，並未看出有異樣，隨後將羽毛球傳給對手準備接發球。但在視頻中0分27秒，張志杰突然向前倒地，隨後身體開始抽搐。

0分34秒，一名身穿紅色T恤、疑似教練的男子入場觀察。張志杰當時抬起了頭，還有用手撐地的動作，隨後，裁判示意該男子離場。男子離場後，馬上呼叫醫師人員。1分07秒，醫療人員入場對張志杰進行簡單檢查；2分06秒擔架被送入場內，2分13秒2名志願者和4名醫療人員一起將張志杰抬上擔架；2分26秒，張志杰被抬離場地送往醫院後離世。

在得知噩耗後，張志杰家人悲痛欲絕，他的姊姊發文控訴：「他才17歲，場上倒地後經過漫長的等待醫護人員才趕到，你說第一時間就進行救治，說當地醫療條件太差，叫我如何接受！ 」她難過的說，弟弟保送大學的證書才剛寄回家，而張志杰的媽媽蔣女士則是受不了打擊病倒住院。

中國17歲的羽毛球運動員張志杰，於印尼參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然...
中國17歲的羽毛球運動員張志杰，於印尼參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然暈倒，送院搶救無效不治。（取材自微博）

報導指出，浙大二院急診科盧驍醫師發文談此事，稱患者可能惡性心律失常可能性很大。急救的關鍵就是醫療人員或者旁人第一時間判斷情況並且現場心肺復甦，拿到AED並且除顫，而不是把患者放到擔架上就走。

重慶某三甲醫院的急診科主任指出，現場錯過了三個救命環節：第一，沒有第一時間去查看評估患者情況，0分27秒倒地後一直到1分07秒才有醫療人員入場；第二，現場沒有進行心肺復甦和AED除顫；第三，應該抓緊黃金4分鐘急救，是一邊做胸外心臟按壓，一邊搬運去救護車。

張志杰於2007年1月出生於浙江嘉興，2024年3月獲得2024年中國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體冠軍。他在生前最後的採訪表達了自己不服輸的精神，想通過成績和比賽證明自己，要勇敢向前衝。

現場工作人員將張志杰抬上擔架送醫。(視頻截圖)
現場工作人員將張志杰抬上擔架送醫。(視頻截圖)

印尼 日本

上一則

新疆沙漠靶場驚見美戰機靶機 被指模擬攻日

下一則

恆大打擊資金鏈 復星國際408億日圓出售北海道星野度假村

延伸閱讀

遠離熱傷害 3招預防 5步驟急救 這些症狀速就醫

遠離熱傷害 3招預防 5步驟急救 這些症狀速就醫
中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境
印尼擬對中國商品徵收最高200％關稅

印尼擬對中國商品徵收最高200％關稅
菲律賓鎳供應與中國別苗頭 拚當全球電池要角

菲律賓鎳供應與中國別苗頭 拚當全球電池要角

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運