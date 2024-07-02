中國17歲羽球小將張志杰 猝死印尼賽場 姊怒控救援不及時

張志杰生前最後一次接訪問時說到，想通過成績和比賽證明自己。(視頻截圖)

中國17歲的羽毛球運動員張志杰，6月30日晚於印尼 參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然暈倒，送院搶救不治。一段2分45秒的視頻記錄下過程，張志杰在被擔架抬走前，工作人員並未施以心肺復甦。張志杰姊姊怒控救援不及時，急診室醫師也認為錯過急救黃金時間。

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上游新聞報導，亞洲羽毛球聯合會及印尼羽協7月1日公告，中國單打男子運動員張志杰在小組賽對陣日本 隊的比賽暈倒，賽事醫師和醫療小組對他實施搶救。他在不到2分鐘時間內就被救護車送往醫院，但在當地時間6月30日23時20分不幸去世。

從現場視頻看，張志杰是在與日本選手進行男單比賽時發生意外的，當時張志杰被對手追回一分，比分為11平。張志杰走動擦汗，並未看出有異樣，隨後將羽毛球傳給對手準備接發球。但在視頻中0分27秒，張志杰突然向前倒地，隨後身體開始抽搐。

0分34秒，一名身穿紅色T恤、疑似教練的男子入場觀察。張志杰當時抬起了頭，還有用手撐地的動作，隨後，裁判示意該男子離場。男子離場後，馬上呼叫醫師人員。1分07秒，醫療人員入場對張志杰進行簡單檢查；2分06秒擔架被送入場內，2分13秒2名志願者和4名醫療人員一起將張志杰抬上擔架；2分26秒，張志杰被抬離場地送往醫院後離世。

在得知噩耗後，張志杰家人悲痛欲絕，他的姊姊發文控訴：「他才17歲，場上倒地後經過漫長的等待醫護人員才趕到，你說第一時間就進行救治，說當地醫療條件太差，叫我如何接受！ 」她難過的說，弟弟保送大學的證書才剛寄回家，而張志杰的媽媽蔣女士則是受不了打擊病倒住院。

中國17歲的羽毛球運動員張志杰，於印尼參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然暈倒，送院搶救無效不治。（取材自微博）

報導指出，浙大二院急診科盧驍醫師發文談此事，稱患者可能惡性心律失常可能性很大。急救的關鍵就是醫療人員或者旁人第一時間判斷情況並且現場心肺復甦，拿到AED並且除顫，而不是把患者放到擔架上就走。

重慶某三甲醫院的急診科主任指出，現場錯過了三個救命環節：第一，沒有第一時間去查看評估患者情況，0分27秒倒地後一直到1分07秒才有醫療人員入場；第二，現場沒有進行心肺復甦和AED除顫；第三，應該抓緊黃金4分鐘急救，是一邊做胸外心臟按壓，一邊搬運去救護車。