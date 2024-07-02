河北女子錯轉帳226萬人民幣 陌生阿姨全退回 網讚好人

王阿姨將226萬元人民幣全部退還。(取材自都市報導)

河北石家莊的田女士由於自己粗心，結果支付寶 錯轉226萬人民幣（約31萬美元）給陌生人，不過最後的結果是，對方將這筆鉅款全退回。此事在網上引發熱議，網友紛紛稱讚對方是好人，但也有人質疑，大額轉帳需對上姓名電話，怎能轉錯這麽多錢？

都市報導報導，河南 許昌一名王阿姨近日接到一個打了六、七次的外地陌生電話，一接聽就聽見對方的哭聲，石家莊的田女士說自己轉錯錢，將226萬貨款轉到了王阿姨支付寶上。王阿姨沒有用過支付寶，下意識以為是詐騙，但她還是安慰田女士不要著急，她不會要田女士的錢。

王阿姨把事情告訴女兒後，兩人到派出所報了案，民警把雙方都叫到派出所核查，確定不是詐騙後又確定了資金來源，王阿姨就分毫不差把所有錢轉了回去。

對此，網友表示「阿姨是好人」、「不還就是不當得利，最終也是要還的。不過阿姨沒有動這個心思就是好人了。

」、「她敢不退嘛？不當收入，很麻煩的！」