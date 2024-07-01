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畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

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畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

中國新聞組／即時報導

台灣夏姓學生19日在上海復旦大學畢業典禮揮拳打院長，引發中國輿論譁然。綜合媒體報導，6月19日在復旦大學法學院畢業典禮上，一名畢業生上台後突然出手打了一名台上老師。復旦大學法學院7月2日發布聲明稱，這起事件「影響極為惡劣」，因此對該生做出開除學籍的決定。聲明並透露，該生目前已遭公安機關執行「治安拘留處罰」。

據悉，這名在畢業典禮襲擊老師的畢業生為台生，當時還傳出該生已經被北京大學錄取。北大黨委宣傳部隨後表示，該生此前曾通過「申請考核制」方式報考北大醫學部碩士研究生，目前還處於思想品德考核期，並未被錄取。

針對這起襲擊事件，復旦大學法學院2日發布聲明稱，「這是一起蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。該生因個人原因，不惜在莊重的畢業典禮上，襲擊無辜老師，悖離尊師重教傳統、衝擊社會公德底線，損害學校聲譽、傷害師生校友感情，造成惡劣社會影響。」

「事發後，學校和學院立即慰問被襲老師，配合警方進行深入仔細的調查，按照依法依規、尊師重教、教育引導的原則，做好相關工作。」

聲明指出，「目前，公安機關已對夏某某執行了治安拘留處罰。按照《復旦大學學生紀律處分條例》規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定。學校和學院將進一步強化尊師重道，弘揚法治精神，落實好立德樹人根本任務。」

涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自IG)
涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自IG)

據報導，夏姓學生今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚。他說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。

網傳的微信截圖顯示，夏姓學生認為自己打的是院長，但其實打錯人了。一些網友懷疑這名學生的精神狀況。

（取材自微博）
（取材自微博）

來源：薇羽看世間

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