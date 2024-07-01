我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬紐約居民 將可享打折地鐵卡

明治安田擬延退休年齡至70歲 日本金融大企業首見

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

中國新聞組／北京1日電
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

中國2024全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽女子100米欄決賽中，26歲的吳艷妮以12秒74的成績強勢奪冠，不僅將自己的個人最好成績提高了0.02秒，還創下今年亞洲最佳成績。結束這場「練兵」賽後，吳艷妮即將踏上自己的第一次奧運征程。對於將參加巴黎奧運，吳艷妮興奮地說，曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前；「我不緊張，我急不可待啦！」

成都商報報導，今年中國全國田徑冠軍賽在山東日照舉行，參賽運動員達800多人，包括朱亞明、王崢、吳艷妮等中國田徑名將，是選手們在巴黎奧運前的實戰練兵機會。

在女子100米欄項目中，被網友稱為「三朵金花」的吳艷妮、林雨薇和夏思凝均參加比賽。最終，第六道的吳艷妮最終以12秒74的成績奪得冠軍，既創造個人最佳成績，也是今年亞洲該項目的最佳戰績。

賽後，吳艷妮就動身前往北京參加奧運前的備戰集訓。對於將到來的巴黎奧運，她早前受訪時曾表示，雖然是第一次跑進奧運殿堂，但心情平靜，覺得「先努力做好自己」。她坦言，自己目前的狀況和外國頂尖運動員相比，無論是大賽經驗還是個人實力，多數都處於劣勢，必須用拚搏的態度跟她們切磋，「比得好，我會很開心；比得不好，就從中找原因，彌補不足。」

吳艷妮在比賽中。（視頻截圖）
吳艷妮在比賽中。（視頻截圖）

吳艷妮也在上月底在個人微博上發文表示，「想想一年前，再看看現在，我是幸福的！曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前了。我很期待，我超興奮，我不緊張，我急不可待啦！」

吳艷妮（左）與教練楊輝合影。（取材自紅星新聞）
吳艷妮（左）與教練楊輝合影。（取材自紅星新聞）

吳艷妮1997年出生於四川省，因在縣運會上表現突出，被資中體校選中，從此走上田徑之路，成為新一代「女飛人」。

巴黎奧運 微博

上一則

中國房價續跌 百城二手房價連跌26個月

延伸閱讀

奧運電視轉播 收視恐會下滑

奧運電視轉播 收視恐會下滑
3人喪命 輕型飛機在巴黎近郊高速公路墜毀

3人喪命 輕型飛機在巴黎近郊高速公路墜毀
11歲女孩「滑」進巴黎奧運 或成中國最小選手

11歲女孩「滑」進巴黎奧運 或成中國最小選手
奧運期間公寓出租價格不如預期 巴黎人發財夢碎

奧運期間公寓出租價格不如預期 巴黎人發財夢碎

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫