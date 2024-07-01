吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

中國2024全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽女子100米欄決賽中，26歲的吳艷妮以12秒74的成績強勢奪冠，不僅將自己的個人最好成績提高了0.02秒，還創下今年亞洲最佳成績。結束這場「練兵」賽後，吳艷妮即將踏上自己的第一次奧運征程。對於將參加巴黎奧運 ，吳艷妮興奮地說，曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前；「我不緊張，我急不可待啦！」

成都商報報導，今年中國全國田徑冠軍賽在山東日照舉行，參賽運動員達800多人，包括朱亞明、王崢、吳艷妮等中國田徑名將，是選手們在巴黎奧運前的實戰練兵機會。

在女子100米欄項目中，被網友稱為「三朵金花」的吳艷妮、林雨薇和夏思凝均參加比賽。最終，第六道的吳艷妮最終以12秒74的成績奪得冠軍，既創造個人最佳成績，也是今年亞洲該項目的最佳戰績。

賽後，吳艷妮就動身前往北京參加奧運前的備戰集訓。對於將到來的巴黎奧運，她早前受訪時曾表示，雖然是第一次跑進奧運殿堂，但心情平靜，覺得「先努力做好自己」。她坦言，自己目前的狀況和外國頂尖運動員相比，無論是大賽經驗還是個人實力，多數都處於劣勢，必須用拚搏的態度跟她們切磋，「比得好，我會很開心；比得不好，就從中找原因，彌補不足。」

吳艷妮在比賽中。（視頻截圖）

吳艷妮也在上月底在個人微博 上發文表示，「想想一年前，再看看現在，我是幸福的！曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前了。我很期待，我超興奮，我不緊張，我急不可待啦！」

吳艷妮（左）與教練楊輝合影。（取材自紅星新聞）

吳艷妮1997年出生於四川省，因在縣運會上表現突出，被資中體校選中，從此走上田徑之路，成為新一代「女飛人」。