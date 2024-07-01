我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

中國商用大模型紛紛降價 百度、阿里降價搶客加速洗牌

記者謝守真／綜合報導
中國大模型價格戰又帶來了商用競爭的加速，OpenAI公司近幾個月多次降價，字節、阿里、百度、騰訊等中國多家大模型廠商近一個月也競相降價。（取材自澎湃新聞）
中國大模型價格戰又帶來了商用競爭的加速，OpenAI公司近幾個月多次降價，字節、阿里、百度、騰訊等中國多家大模型廠商近一個月也競相降價。（取材自澎湃新聞）

美國OpenAI近年帶動全球ChatGPT熱潮，促使人工智慧（AI）大模型經濟一年半內在全球技術百花齊放。儘管OpenAI從未正式向中國用戶提供過服務，但近期表示將終止對中國開發者提供API服務，這仍引起中國國產大模型廠商對用戶的「收割」。不僅推出用戶「零成本遷移計畫」，而價格戰又帶來商用競爭的加速，包括字節、阿里、百度等在內多家大廠近一個月也紛紛降價。

中國商報指出，6月25日，OpenAI在官方郵件中指，自7月9日起，OpenAI將開始阻止來自非支援國家和地區的API（應用程式介面）流量。而受影響組織，若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區內存取。

值得注意的是，OpenAI此前並未向中國市場提供服務，也未向中國用戶開放註冊和使用。不過，不少中國開發商主要透過「套殼」的方式來使用OpenAI進行開發和營運，而「套殼」手法則意同於將原本運行於某一操作系統上的應用程式，在不改變其原有代碼的情況下，透過一層橋接技術，使其能夠在其他操作系統上運行的一種技術手段。

中國資深電信業分析師馬繼華認為，OpenAI終止對中國開發者提供API服務，主要還是因為美國在人工智慧方面的對華限制。中國大模型廠商分為兩種，一種是自建算力，對大語言模型進行訓練，這種廠商不會受到OpenAI終止服務的影響。

馬繼華續指，另一種是嫁接在OpenAI的GPT模型上，利用GPT模型能力，套殼研發在地化應用。這樣的公司可能會因此受到影響。若想繼續生存下去，只能依託中國擁有算力能力的頭部大模型廠商。長遠來看，將有利於中國人工智慧產業自主化發展。

截至目前，多家中國國產大模型廠商不僅向大陸開發者推出「零成本遷移計畫」，同時，還紛紛順勢降價一波。官媒經濟日報指出，百度智能雲千帆大模型平台共有7款機型免費開放。從實際數據來看，降價確實可提高大模型獲客量。百度的兩款主力大模型ERNIE Speed和ERNIE Lite於宣布免費開放後，兩周時間其日調用量就漲了10倍。

阿里雲則宣布將qwen-plus大模型的API定價為OpenAI的1/50，輸入價格為0.004元/1000 tokens，輸出價格為0.012元/1000 tokens。同時，阿里雲也提供2200萬個免費tokens，進一步降低開發者的嘗試門檻。

哈爾濱工業大學商學院院長馬濤認為，中國通用大模型產品高度同質化，無法透過差異化功能來吸引更多消費者，最終造成了本次大規模降價。經過去年的「百模大戰」後，中國在網信辦登記備案的生成式人工智慧服務數量已連續個多月維持在117家不變。

馬濤料，未來中國通用類大模型產品也將經歷一輪大浪淘沙，常見常用的知名大模型數量將最終穩定在10個左右。

AI OpenAI 人工智慧

上一則

2小時車程縮短至30分鐘？深中通道開通首日「狂塞5小時」

下一則

內蒙古投資綠色算力 吸金613億 位列中國10大數據中心集群

延伸閱讀

蘋果i16升級AI晶片 台灣供應鏈充電

蘋果i16升級AI晶片 台灣供應鏈充電
解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光

解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光
百度、阿里紛紛推出優惠方案 爭搶大模型商機

百度、阿里紛紛推出優惠方案 爭搶大模型商機
毀滅式打擊？OpenAI API服務7月9日將斷供中國

毀滅式打擊？OpenAI API服務7月9日將斷供中國

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝