曾紅極一時…中國昔日東奧金牌射手楊倩 清華畢業後長這樣

楊倩曾在東京奧運拿下冠軍。（取材自九派新聞）

曾在2021年東京奧運 10米氣步槍女單奪冠的中國選手楊倩，日前順利從北京清華大學畢業，她也在社群平台上發文表示，將繼續在清華攻讀研究所。楊倩當年拿下奧運金牌後聲名大噪，加上亮麗外型讓她商業代言接不完，甚至開始直播賣貨，也被質疑因此荒廢射擊，隔年就淡出體壇。雖然無緣今年巴黎奧運 ，楊倩仍發文祝福中國射擊隊能取得好成績。

綜合九派新聞、新京報與網易報導，今年24歲的楊倩上月底從北京清華大學畢業，她在社群上分享畢業照片，手中抱著一隻頭戴學士帽的熊貓公仔，說這是學校送給畢業生的禮物，「順利結束本科階段，暑假過後就可以美美開啟研究生生活啦。」楊倩2016年進入清華射擊隊，2018年考入清華經管學院。

曾經的奧運冠軍楊倩，近日清華大學本科畢業。（取材自微博）

清華大學官方社群帳號也發文祝賀楊倩，並透露她會在清華繼續深造，將入學社科學院體育學專業。

楊倩出生於2000年，她在2021年拿到東京奧運兩個項目的金牌後，成為中國名人，收割了一波流量，各種商業代言接到手軟，還開始在網路上直播賣貨，賺進打把鈔票，實現財富自由。

不過，名利雙收的同時，也引來不少批評，認為楊倩不再專注比賽訓練，競技狀態有所下滑。而楊倩也確實漸漸淡出射擊圈，轉向學術發展。