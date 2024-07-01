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上海3甲名醫街頭直播唱歌暴紅 最愛汪峰「怒放的生命」

中國新聞組／上海1日電
上海三甲醫院的血管外科專家歐敬民，在路邊直播唱歌暴紅。（視頻截圖）
上海三甲醫院的血管外科專家歐敬民，在路邊直播唱歌暴紅。（視頻截圖）

這年頭網路成了許多人暴紅的契機，不論是跳舞、賣萌、搞笑，各式風格可說是百花齊放，直播唱歌也不稀罕，而在上海有一名男子卻因為在路邊直播唱歌暴紅，因為他可是名血管外科醫師，就算剛動完手術下了班，也對著鏡頭唱出滿滿正能量。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，這名醫師是上海三甲醫院的血管外科專家歐敬民，52歲的他每年獨立完成各種血管手術近千例，在國內外期刊發表論文30餘篇，其中SCI論文10餘篇。

上海三甲醫院的血管外科專家歐敬民，在路邊直播唱歌暴紅。（視頻截圖）
上海三甲醫院的血管外科專家歐敬民，在路邊直播唱歌暴紅。（視頻截圖）

他的直播唱歌往往是在下班後的深夜，在路邊、甚至火車站廣場前，但絲毫沒有影響到粉絲們的熱情和關注，抖音帳號粉絲達2.4萬，6月以來進行了十多場直播，最晚一次直播到接近凌晨1時。

有些人質疑「醫師唱歌是不是為了兼職賺錢？」歐敬民表示，「我唱歌肯定不是為了賺錢，純粹是為了排遣壓力，同時給自己多一些鼓勵。」他說，「我把所有進入我直播間的網友，都當作朋友一樣來看待。他們的存在，讓我感覺到一個人並不孤單，有那麼多人深夜了還在聽我唱歌，其實是一件值得高興的事。」

歐敬民也透露，自己最喜歡的一首歌是汪峰的「怒放的生命」，如同歌詞中寫的「如今我已不再感到迷茫，我要我的生命得到解放」。

對於這位醫師路邊直播唱歌的行為，大多數網友持正向積極的態度，並誇獎：「主任好厲害」、「教授好棒」、「有趣的靈魂」、「居然能在直播間看到博導唱歌給我聽」。

抖音

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