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山寨「黑倫」票價比正牌還貴 惹怒周杰倫粉絲巡演喊停

中國新聞組／北京1日電
黑倫巡演太原場。（視頻截圖）
黑倫巡演太原場。（視頻截圖）

歌手周杰倫在全球粉絲眾多，演唱會更是一票難求，在龐大商機的背後竟出現了「山寨周杰倫」，不但靠模仿周杰倫走紅，甚至飛遍中國開起演唱會，入場費最高可達6000元（人民幣，下同），甚至比正牌周杰倫的演唱會票價還貴。而在「黑倫」暴紅後也引起眾多周杰倫粉絲的不滿，也引發侵權疑慮，「黑倫」巡迴演出按下「暫停鍵」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，網紅起家的「黑倫」在抖音平台上的粉絲就超過111萬人。他的全國巡演與名為「響livehouse」的連鎖酒吧合作，表演「入場費」最高可達6000元。截至6月27日，「黑倫」已在佛山、蘇州、杭州等城市巡演了五場，表演歌曲都是周杰倫的作品。

黑倫巡演蘇州站現場。（ 圖／受訪者提供）
黑倫巡演蘇州站現場。（ 圖／受訪者提供）

這些演出是以酒吧常規卡座散台形式售賣，但每桌設置了低消。「黑倫」佛山站每桌低消定價從600元～3000元不等，對比以往周末的價格提升近兩倍，且不設常規的免費站票，即進門就要至少支付600元。

黑倫在抖音已有超過100萬名粉絲。（抖音截圖）
黑倫在抖音已有超過100萬名粉絲。（抖音截圖）

當擁有百萬級粉絲的「黑倫」出圈爆火的同時，也遭遇了前所未有的質疑。有關「山寨周杰倫居然也能開演唱會」的爭議愈演愈烈，甚至有不少周杰倫的歌迷開始抵制。這讓如火如荼的「黑倫」全國巡演，提前按下暫停鍵。「黑倫」原計畫6月28日、29日在廈門文竈、明發兩店的演出臨時宣布取消，同時取消的還有杭州、武漢等地的演出。

黑倫巡演海報（左）及日程表（右）。 （圖／受訪者提供）
黑倫巡演海報（左）及日程表（右）。 （圖／受訪者提供）

「現在網上的輿論讓黑倫的壓力非常大，本身他嗓子也不太舒服，所以我們決定暫停巡演。」響livehouse負責藝人業務的劉經理表示。

北京市隆安律師事務所上海分所合夥人何琦表示，「黑倫表演這些（周杰倫）歌曲，大部分均為周杰倫作曲，如果這些歌沒有得到合法授權，很可能構成侵權，須承擔賠償損失等民事責任；如果侵權行為同時損害公共利益的，可能承擔沒收違法所得、罰款等行政處罰」。

周杰倫 抖音 武漢

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