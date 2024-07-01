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又1外資撤離中國 亞馬遜旗下Kindle電子書店終止服務

記者謝守真／綜合報導
亞馬遜電子書店正式退出中國市場，2024年6月30日停止雲端下載服務。（路透）
亞馬遜電子書店正式退出中國市場，2024年6月30日停止雲端下載服務。（路透）

美國科技公司旗下業務退出中國市場再+1，亞馬遜旗下Kindle中國電子書店宣布，今日起，未下載的電子書將無法下載和閱讀，用戶也無法從應用程式商店下載Kindle APP。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。

亞馬遜Kindle中國電子書店6月30日起，其服務正式停止。（圖／截自亞馬遜中國...
亞馬遜Kindle中國電子書店6月30日起，其服務正式停止。（圖／截自亞馬遜中國網站）

據亞馬遜中國官網消息，Kindle中國電子書店表示，自2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。 Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止營運。

亞馬遜Kindle中國服務6月30日起正式停止。（取材自微博）
亞馬遜Kindle中國服務6月30日起正式停止。（取材自微博）

消息一出，不少網友在微博上評論表示，「對客戶的長期承諾不會改變，具體是什麼？Kindle可能更多用來蓋泡麵了」；「如果不能下載，那它又有什麼其他服務呢」；「上個月想下『慶餘年』來著，搜尋不到換了個『戰爭與和平』也不行，完全成為雞肋了」。還有許多人感嘆道，「又一個品牌結束了」。

中國證券報指出，亞馬遜早於2022年已宣布電子書業務將分三階段撤出中國市場。2022年6月2日，Kindle中國電子書店曾發出「營運停止通知」，指亞馬遜已於2023年6月30日18點在中國停止Kindle電子書店的運營，此後無法再購買新的電子書。對於已經購買的電子書，可以在2024年6月30日前下載，並可在之後繼續閱讀。

當時，亞馬遜中國表示，對客戶的長期承諾不會改變，並稱在中國建立廣泛的業務基礎，將繼續創新與投入。

北京商報報導，Kindle於2013年正式進入中國，當時用戶可通過網路使用亞馬遜Kindle購買、下載和閱讀電子書、報紙、雜誌、部落格及其他電子媒體等，一度成為電子書的代名詞，被眾多文藝青年所青睞。2018年，Kindle閱讀器在中國發展進入巔峰，年銷量突破百萬。

另據第一財經報導，亞馬遜曾積極在中國尋求拓展Kindle業務，在2018年亞馬遜的一份內部文件中稱，到2017年底，中國已成為Kindle最大的市場，設備銷量占全球市場份額的40%以上。

但隨著中國發達的4G和5G網路覆蓋提速，中國用戶對電子書閱讀器的需求急劇下滑。研究機構分析認為，由於中國免費電子書獲取的便捷性和印刷成本低廉，Kindle商店的商業價值有限。由於在線零售業務表現低迷，亞馬遜還於2019年關閉了中國網上商店。該公司在中國的剩餘業務包括跨境電商、廣告和雲服務等。

亞馬遜 書店 雲端

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