湖南1村支書潛3米深水底 疏通山塘

劉軍跳入水中。（取材自瀟湘晨報）

湖南慈利一村支書日前發現山塘水位明顯上漲，原來是泄洪道的排水口堵塞了，村支書在半小時內多次潛入三米深水底，終於疏通排水涵管。

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瀟湘晨報報導，6月27日，湖南張家界慈利縣的大雨持續不斷下了一天一夜，導致東源村一片山塘的排水口堵塞，水位上漲即將漫堤。關鍵時刻，東源村村支部書記劉軍在半小時內，多次潛入近三米深的水底，最終順利疏通排水涵管。

6月28日下午1點多，慈利縣東岳觀鎮東源村村支部書記劉軍在對村裡進行巡邏時，發現其中一片山塘水位明顯上漲，即將漫堤。「這片山塘面積有三畝多，平常水深有一米多，那時候將近三米了。」此時雨還沒停，且慈利縣東源村已經在前一天持續不斷地下了一天一夜的雨。

劉軍走近一看，發現了更多異樣。「山塘頂部和底部有兩個排水口，頂部泄洪道的排水口沒有堵塞，我推測應該是底部的排水口堵塞了。」他望了一眼水面，看到的情況更加印證了他的推測。「一般來說，底部的排水口通暢的話，水面會有小的漩渦。」可是，當時的水面上沒有漩渦，只有雨滴落下來產生的波紋。

如果任由山塘漫堤，後果將不堪設想。水性較好的劉軍沒想那麼多，他一頭潛入水中，用手摸索著底部排水口的位置。「找到排水口不難，沒花多久時間。」他把排水口附近的雜草、枯枝、棍子和一些垃圾清理掉後，發現水面依然沒有任何動靜。

是不是涵管被其他的東西堵住了？劉軍一邊思考更多的可能性，一邊再次潛入水中。這次，他運氣很好，發現排水口附近有一個袋子。「我一開始以為是布袋子，後面才知道是裝水泥的那種尼龍袋子。」他嘗試著把袋子扯下來，但由於袋子的一部分已經進入了涵管，已加上排水口產生的較大吸力，劉軍試了幾次都沒有成功。

把頭探出來交換一口氣後，劉軍再次潛入水中。這次，他鉚足了勁，一口氣把水泥袋子扯了出來。瞬間，排水口變得通暢，水面上再次出現了小漩渦。經過近半小時的努力，排水涵管終於被順利疏通。

把袋子拿出來後，劉軍發現，袋子的邊角還有一些水泥，「這些水泥硬化了就像石頭一樣，剛好堵住了排水口。」

劉軍說，這片山塘平時積水漲水並不嚴重，「從我當村支書兩年來，這是頭一回遇到這種大雨。」

據了解，劉軍曾在1997年入伍，當了三年兵，參與過1998年的抗洪工作，他自己說「還是有點經驗的」。劉軍透露，視頻是和他一起長大的朋友拍的，當時他並不知情，直到這段視頻上網後他才得知，「怪不好意思的。」