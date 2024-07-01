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騰訊、抖音、百度遏民族主義歪風 天津亮燈悼「一個大寫的人」

中國新聞組／北京1日電
天津廣播電視塔亮出紀念胡友平的燈光效果。（取材自蘇州市人民政府網站）
天津廣播電視塔亮出紀念胡友平的燈光效果。（取材自蘇州市人民政府網站）

中國日前發生兩起刺傷外國人事件，蘇州日本母子遇襲更造成一名挺身而出的校車女職員不幸離世，廣大網民紛表達敬意與緬懷，然而社群平台上卻出現如「最好日本沉島」、「校車人員是日本特務」、鼓譟成立「當代義和團」等極端、排外言論，騰訊、抖音百度等平台紛出手管制，對問題帳號禁言或封禁，加強排除「挑釁極端民族主義、炮製極端」言論。

澎湃新聞報導，抖音平台發現有部分帳號發布了一些極端和錯誤的言論，如宣揚極端排外，散布質疑校車司乘人員「是日本特務」等詆毀言論，甚至出現「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端言論。

抖音表示，這些言論破壞了風清氣正、平和友善的平台氛圍，平台已嚴厲處置，並關閉多個嚴重違規帳號，後續將持續加強相關不良資訊的排除處置力道。

騰訊同步公告稱，蘇州高新區持刀傷人事件在網上傳播並引起輿論關注，有個別網民在網上煽動中日對立、挑動極端民族主義，炮製各類極端言論。平台堅決打擊此類違規內容及帳號，共處置相關違規內容836條，處置相關違規帳號61個，視違規情況與平台規則，採取包括禁言、封號等處置。百度累計處置相關有害資訊也達338條。網易、B站也對問題帳號進行禁言或封禁處置，貫徹落實中央網信辦關於整治「自媒體」無底線博流量的工作要求。

人民日報評論稱，不會接受個別人士炒作「仇外情緒」、發表仇恨言論的行為，這是中國主流社會不能接受的。

另據中央社報導，蘇州日籍母子遇襲案造成校車女職員胡友平罹難，不但有日僑及日本民眾踴躍捐款，金額超過人民幣400萬元（約55萬美元），也有中國民眾表達敬意。但胡友平的家屬透過蘇州官媒表態，婉拒各界捐款捐物，並希望「不再被打擾」，盡早回歸平靜生活。

聲明提到，「近段時間來，我們收到了方方面面的關心和慰問，心意收到，也特別感謝大家。遇到這樣的情況，相信任何有正義、有愛心的人都會做出同樣的選擇」，「經過家人的一致商議，我們決定不接受捐款捐物，也希望不再被打擾，只願逝者安息，家人們能盡早回歸平靜的生活。如果有愛心人士想要為傳遞正能量捐款捐物，建議他們可以捐給各地的見義勇為基金會」。

中國自媒體則報導天津地標天塔亮燈紀念胡友平，打出：「一個大寫的人」、「一道照亮世人心靈的光」、「一人興善 萬人可激」三幅畫面，現場也有無數遊客、市民敬獻花束，紀念胡友平。

日本 抖音 百度

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