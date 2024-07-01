深中通道通車 伶仃洋不再歎零丁 習：中國式現代化是幹出來的

6月30日15時，歷經逾7年的建設，粵港澳大灣區核心工程深中通道通車試運營。圖為廣東深圳，車輛行駛在深中大橋上。（中新社）

連接廣東深圳與中山兩地的「深中通道」6月30日下午3時通車，通車儀式將於7月1日上午舉行，通車之後，往來深圳至中山的車程只需要不到半小時。綜合新華社及香港 文匯報報導，中國國家主席習近平 6月30日發來賀信，表示熱烈祝賀，並向參與規畫建設的全體同志致以誠摯問候。

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習近平指出，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區 建成的又一超大型交通工程，攻克了多項世界級技術難題，創造了多項世界紀錄。全體參與者用辛勤付出、堅強毅力，高質量完成了工程任務。這充分說明，中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹。

習近平強調，下一步，要管好用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

6月30日，深中通道通車首日，車流密集。（中新社）

深中通道全長24公里，自2016年底開工迄今，歷時7年建設，近期已經完工驗收。讀特新聞報導，6月30日下午不到4時，導航顯示經深中通道，前往中山已經出現擁堵，導航路線已經「紅到發紫」。深中通道運營部門的統計數據顯示，通車後一個小時的車流量超過7000車次。

在通車試運營前3小時，從中山翠亨東站有8輛「搶鮮」體驗深中通道的車，車上都是參與建設深中通道的人。「女兒還在上幼兒園的時候，就經常問我什麼時候回家陪她，我說我正在建設深中通道，等建完了一定好好陪她。這次帶她過來看看我工作12年的地方，讓她親眼看看這座世紀工程。」從2011年就投身深中通道前期工作的席俊傑這次帶著妻子、女兒一起來了。

「作為參建的普通工程師，我感到驕傲和自豪。」創造了海底隧道沉管毫米級對接的中交一航局深中通道項目部常務副總工程師寧進進說，「七年前剛來時這裡一片汪洋，走的時候留下新的地標和一路繁華。」

央視新聞報導，通車後，預計每天有10萬輛汽車跨越伶仃洋，中山至深圳的車程從兩小時縮減至半小時，有效促進經濟發展。