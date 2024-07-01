長江流域超警戒洪水 百萬人受災

圖為江西省景德鎮某村莊部分已淹沒在水中。(新華社)

華中、華南地區受6月下旬以來持續暴雨 影響，中國水利部6月30日示警，長江流域內90條河流發生「超警戒及以上」洪水 ，長江中下游幹流及兩湖湖區水位持續快速上漲。截至6月30日晚，江西省已有101.4萬人受災，安徽省78.6萬人受災，緊急轉移18.9萬人。湖南省已發布今年首個暴雨紅色預警，部分列車停運，懷化市停課，長沙公共場所閉館。

中國水利部指出，長江幹流洞庭湖入江口以下，將發生全線超警戒洪水，部分江段超警戒時間持續十天以上，流域防汛形勢嚴峻。

江西省防汛抗旱指揮部指出，截至6月29日，洪澇和地質災害共造成該省101.4萬人受災。江西省水文監測中心6月30日繼續發布洪水橙色預警，預計未來三天前後，鄱陽湖可能發生超警戒線2.2公尺左右洪水。

安徽省應急管理廳指出，至6月29日，暴雨導致黃山、宣城、安慶、銅陵、池州等六市35縣（區）受災，全省累計受災人口78.6萬人，緊急轉移安置18.9萬人。安徽省氣象台6月30日持續發布暴雨橙色預警。

湖北多地暴雨，部分地區累計雨量達220毫米以上。武漢 市區6月30日變成澤國，消防人員救出多名受困民眾。

多個指標地帶水位超出警戒線形成洪水。洞庭湖城陵磯水文站6月30日水位漲至33公尺，達洪水編號標準，「洞庭湖2024年第一號洪水」形成。

中國氣象台6月30日繼續發布暴雨紅色預警，預計江蘇南部、安徽南部、江西北部、浙江西部、上海、湖南西南部和東北部、廣西北部、貴州東南部等地有暴雨。