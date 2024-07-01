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「媯河夜畫」泛舟 長城入境遊火熱

中國新聞組╱北京1日電

在距離北京八達嶺長城景區約18公里的延慶區東湖公園湖面上，「媯河夜畫」夜遊體驗活動近日啟動試運營。遊客乘船夜遊、島上小憩、塔下觀舞，感受媯川夏夜的詩意畫卷。同時，伴隨入境遊火熱，截至6月中旬，八達嶺長城景區今年已累計接待入境遊客14.7萬人，同比增長81%。

「媯河夜畫」夜遊體驗位於延慶區地標建築夏都大橋東側，利用東湖公園湖泊及周邊旖旎的自然風光，以延慶家喻戶曉的媯水女傳說為基礎，精彩演繹媯川戲水、初見媯水女、媯水祭祀、鵲橋相會、寶塔燈光秀、又見媯水女、時空穿梭、媯河夜畫等內容，並融入燈光、置景、全息投影等多媒體特效，營造出「船在景中遊、船為遊中景」的意境，打造多點式、多元化的夜間消費場景。

「媯河夜畫」每周五、周六及法定節假日的晚8點至10點上演。

隨著入境遊火熱，為保障入境遊客的吃住行遊購娛，《八達嶺長城入境便利遊措施八條》日前發布。

景區購票方面，入境遊客可通過護照和永久居留證在「長城內外旅遊」小程式及八達嶺景區視窗實現線上、線下便捷購票。海外合作方面，當前已有八達嶺長城門票、夜遊長城活動、八達嶺索道及暢遊通等重點產品在攜程14個海外網站上架，後續還將在更多國家和地區上線。此外，八達嶺長城景區裡3台多語言功能售票機已落地，支援多語言、多種支付方式購票。

目前，以長城為主題的大型沉浸式情景劇《夢華·長城》已在世園公園上演，將於暑期開放夜場，遊客可通過官方平台「長城內外旅遊」微信小程式預約，在世園公園4號門或1號門進入園區觀演。

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