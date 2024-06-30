暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

受暴雨影響，中國各地洪水汛情不斷傳出。圖為湖南瀏陽志願者協助防汛。（取材自「長沙發布」微信公眾號）

中國華南華中地區暴雨 來襲，最新消息是，湖南省懷化市宣布全市停課，同時長沙圖書館 也臨時閉館。而多地持續爆發洪水 ，各地官方不斷提升應急響應的級別。

長沙市圖書館30日發表公告指出，根據氣象部門最新預報，6月29日至7月1日該市將出現新一輪強降雨過程。為做好應對工作，請讀者就近到總分館閱讀和借還圖書。確需來館的讀者，則需進入該館微信公眾號預約進館。公告呼籲所有人員請遵守園區防汛管理，不到江邊逗留。

懷化市教育局則發布「關於暫停全市中小學教育教學活動確保安全度汛的緊急通知」，提到根據懷化市防汛抗旱指揮部啟動防汛Ⅱ級應急響應工作要求，決定暫停全市中小學、幼稚園、校外培訓機構所有線下教育教學活動。已放假的學校暫停一切戶外活動、不參加補課與培訓，未放假的學校暫停所有教學，寄宿生不離校。

目前各地暴雨持續來臨，許多指標性地帶的水位都已經超出預警水位、甚至形成洪水，也有包含合肥、長沙等多地宣布公共場所臨時閉館。

央視新聞報導，洞庭湖城陵磯水文站6月30日9時00分水位漲至33.00公尺（恰為警戒水位），達到洪水編號標準。依據《湖南省主要江河湖泊洪水編號規定（試行）》，「洞庭湖2024年第1號洪水」形成。

另據界面新聞報導，6月30日，江蘇省水利廳發佈兩條洪水預警，包含太湖洪水藍色預警、秦淮河洪水黃色預警，太湖平均水位已上漲至3.81公尺，超警戒水位0.01公尺，預計水位還將繼續上漲；秦淮河東山站水位上漲至9.60公尺，超警戒水位0.80公尺，預計水位還將繼續上漲。南京市目前已經啟動秦淮河流域、水陽江流域防汛Ⅲ級應急響應。

江西省水文監測中心30日近午繼續發布洪水橙色預警，強調受強降雨影響，預計未來三天前後，鄱陽湖可能發生超警戒2.2公尺左右洪水，目前超警戒1.57公尺。

中國水利部指出，今年入汛以來，大江大河共發生11次編號洪水，廣東、廣西、江西、湖南、福建、黑龍江等21個省份共有571條河流發生超警以上洪水。與往年相比，今年汛情偏早偏強。

而水利部信息中心水情三處副處長胡智丹表示，預計7月長江中下游、黃河中下游、淮河、沂河、沭河、海河流域漳衛河及子牙河、松花江、第二松花江、遼河等可能發生較大洪水。