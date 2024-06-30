我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

記者廖士鋒／即時報導
受暴雨影響，中國各地洪水汛情不斷傳出。圖為湖南瀏陽志願者協助防汛。（取材自「長沙發布」微信公眾號）
受暴雨影響，中國各地洪水汛情不斷傳出。圖為湖南瀏陽志願者協助防汛。（取材自「長沙發布」微信公眾號）

中國華南華中地區暴雨來襲，最新消息是，湖南省懷化市宣布全市停課，同時長沙圖書館也臨時閉館。而多地持續爆發洪水，各地官方不斷提升應急響應的級別。

長沙市圖書館30日發表公告指出，根據氣象部門最新預報，6月29日至7月1日該市將出現新一輪強降雨過程。為做好應對工作，請讀者就近到總分館閱讀和借還圖書。確需來館的讀者，則需進入該館微信公眾號預約進館。公告呼籲所有人員請遵守園區防汛管理，不到江邊逗留。

懷化市教育局則發布「關於暫停全市中小學教育教學活動確保安全度汛的緊急通知」，提到根據懷化市防汛抗旱指揮部啟動防汛Ⅱ級應急響應工作要求，決定暫停全市中小學、幼稚園、校外培訓機構所有線下教育教學活動。已放假的學校暫停一切戶外活動、不參加補課與培訓，未放假的學校暫停所有教學，寄宿生不離校。

目前各地暴雨持續來臨，許多指標性地帶的水位都已經超出預警水位、甚至形成洪水，也有包含合肥、長沙等多地宣布公共場所臨時閉館。

央視新聞報導，洞庭湖城陵磯水文站6月30日9時00分水位漲至33.00公尺（恰為警戒水位），達到洪水編號標準。依據《湖南省主要江河湖泊洪水編號規定（試行）》，「洞庭湖2024年第1號洪水」形成。

另據界面新聞報導，6月30日，江蘇省水利廳發佈兩條洪水預警，包含太湖洪水藍色預警、秦淮河洪水黃色預警，太湖平均水位已上漲至3.81公尺，超警戒水位0.01公尺，預計水位還將繼續上漲；秦淮河東山站水位上漲至9.60公尺，超警戒水位0.80公尺，預計水位還將繼續上漲。南京市目前已經啟動秦淮河流域、水陽江流域防汛Ⅲ級應急響應。

江西省水文監測中心30日近午繼續發布洪水橙色預警，強調受強降雨影響，預計未來三天前後，鄱陽湖可能發生超警戒2.2公尺左右洪水，目前超警戒1.57公尺。

中國水利部指出，今年入汛以來，大江大河共發生11次編號洪水，廣東、廣西、江西、湖南、福建、黑龍江等21個省份共有571條河流發生超警以上洪水。與往年相比，今年汛情偏早偏強。

而水利部信息中心水情三處副處長胡智丹表示，預計7月長江中下游、黃河中下游、淮河、沂河、沭河、海河流域漳衛河及子牙河、松花江、第二松花江、遼河等可能發生較大洪水。

洪水 暴雨 圖書館

上一則

留學生遭虛擬綁架 家長被索500萬 央視：「保錄取」多是假中介

延伸閱讀

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了
紐約市長：恢復圖書館及早教預算

紐約市長：恢復圖書館及早教預算
長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻

長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻
尼泊爾季風暴雨 引發山崩洪水釀至少14死

尼泊爾季風暴雨 引發山崩洪水釀至少14死

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了